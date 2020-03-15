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Минздрав хочет ограничить работу общественного транспорта

15 марта, 21:14

Елена Вус

Пока такое решение не принято

Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству принять решение относительно ограничения использования общественного транспорта, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы будем рекомендовать изменения в графиках общественного транспорта, чтобы уменьшить скопление людей в одном месте. Дистанция между людьми – это эффективное средство профилактики", – сказал он на брифинге в Киеве в воскресенье.

Он уточнил, что пока такое решение не принято.

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Также Ляшко напомнил, что карантинные мероприятия будут действовать до 3 апреля. Продление карантина будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине, ЕС и соседних с Украиной странах.

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"Мы будем рассматривать вопрос, продолжать ли карантин. Все будет зависеть от эпидситуации", – сказал он.

Ранее "Сегодня" решил напомнить, как в это время будут работатьсфера торговли и транспорт, банки и таможня и кому грозит уголовная ответственность за нарушение режима.

Кроме того, министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ограничить работу заведений общественного питания, если ситуация с распространением коронавирусав Украине ухудшится.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Интерфакс-Украина

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