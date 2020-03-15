Закрыть кафе, рестораны и бары: глава Минздрава сделал очередное громкое заявление

Илья Емец подчеркнул, что нужно действовать на опережение

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ограничить работу заведений общественного питания, если ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшится. Об этом он заявил во время обсуждения законопроекта о противодействии COVID-19, который сейчас разрабатывается в Министерстве здравоохранения.

"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания – действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", – сказал Илья Емец.

Напомним, ранее мы писали, что Минздрав будет присылать украинцам информацию об инфекции с помощью SMS. В сообщениях будут краткие рекомендации относительно личной гигиены и предотвращения COVID-19.

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Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей украинских предприятий разрешить своим сотрудникам работать удаленно из-за коронавирусаи объяснил, почему в стране временно запретили проведение массовых мероприятий.

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Кроме того, Министерство образования и науки Украины обнародовало рекомендации относительно трехнедельного карантина для всех учебных заведений, который вводится с 12 марта.

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