Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Закрыть кафе, рестораны и бары: глава Минздрава сделал очередное громкое заявление

15 марта, 13:31

Татьяна Очеретяна

Илья Емец подчеркнул, что нужно действовать на опережение

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ограничить работу заведений общественного питания, если ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшится. Об этом он заявил во время обсуждения законопроекта о противодействии COVID-19, который сейчас разрабатывается в Министерстве здравоохранения.

"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания – действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", – сказал Илья Емец.

Напомним, ранее мы писали, что Минздрав будет присылать украинцам информацию об инфекции с помощью SMS. В сообщениях будут краткие рекомендации относительно личной гигиены и предотвращения COVID-19.

Реклама

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей украинских предприятий разрешить своим сотрудникам работать удаленно из-за коронавирусаи объяснил, почему в стране временно запретили проведение массовых мероприятий.

В тренде
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Кроме того, Министерство образования и науки Украины обнародовало рекомендации относительно трехнедельного карантина для всех учебных заведений, который вводится с 12 марта.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Минздрав МОЗ коронавирус общепит

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный моментУкраина
Ограничение передвижения по Украине: что решил Кабмин
Ограничение передвижения по Украине: что решил КабминУкраина
В Украине умерла женщина, заразившаяся коронавирусом
В Украине умерла женщина, заразившаяся коронавирусомДругие регионы
Украина закроет границы с Европой из-за коронавируса
Украина закроет границы с Европой из-за коронавирусаПолитика
У Зеленского показали онлайн-карту коронавируса в Украине
У Зеленского показали онлайн-карту коронавируса в УкраинеУкраина
Украина закроет 107 пунктов пропуска на границе: опубликован список
Украина закроет 107 пунктов пропуска на границе: опубликован списокУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...