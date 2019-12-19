Мирное урегулирование на Донбассе: Путин назвал свои "условия"

Россия выступает резко против пересмотра Минских соглашений Украиной.

Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, при этом решив не давать личную оценку своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

"Нет ничего, кроме Минских соглашений. Меня очень насторожили слова президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы и пересмотреть Минские соглашения. Если начнется пересмотр Минских соглашений, ситуация может зайти в полный тупик", – сказал он.

"Забыв" о присутствии российских военных на оккупированных территориях Украины, Путин назвал "ключом к решению" конфликта на востоке Украины легализацию особого статуса Донбасса.

"Его продлили на год, но не на постоянной основе, хотя не только я, но и другие участники "нормандского формата" говорят, что надо добавить его в Конституцию Украины", – добавил Путин.

Также игнорируя то, что украинские власти неоднократно заявляли о нежелании вступать в переговоры с подконтрольными Кремлю боевиками, Путин посетовал на необходимость "прямого диалога с Донбассом".

"Его нет. Введены какие-то изменения, связанные с децентрализацией. Это взамен особого статуса Донбасса? Но в Минских соглашениях написано, что любые изменения должны вноситься по согласованию с представителями Донбасса. А его не было", – сказал российских президент.

Кроме того, по словам Путина, несмотря на частичное отведение сил в нескольких позициях на Донбассе, украинские власти "не хотят разводить войска по всей линии соприкосновения".

Напомним, ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявлил, что Киев подготовит изменения в Минские соглашения к следующей встрече "Нормандской четверки". Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел.

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