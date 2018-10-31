В ОБСЕ озвучили доказательства присутствия войск России на Донбассе

Наблюдателям миссии даже сами кадровые российские военные признавались, что приезжали на Донбасс по ротации

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил о новых фактах присутствия российских войск на Донбассе – как техники, так и военных регулярной армии РФ. Об этом он рассказал на брифинге.

Он отметил, что ОБСЕ фиксирует и отмечает в отчетах факты российского присутствия на востоке Украины, но не делает выводов об участии России в конфликте на Донбассе.

"Мы действительно видели колонны, которые выезжали из Украины и въезжали в нее среди ночи и в тех местах, где нет официальных пограничных пропускных пунктов. Это были довольно организованные конвои. Мы также видели системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Житель", например, мы также говорили с людьми, которые утверждали, что они являются частью российских регулярных войск, воюющих на ротационной основе. Мы также видели следы от тяжелого вооружения, которые вели к границе с Российской Федерацией", – сказал Хуг.

Напомним, в первой половине октября ОБСЕ зафиксировала колонну грузовиков на Донбассе у границы с Россией. Грузовики двигались по полям и ночью, а в одном из них была замечено вооружение – зенитную установку.

Ближе к концу месяца на Донбассе "засветился" ЗРК боевиков "Оса". У ракетного комплекса работал двигатель, а сам ЗРК функционировал возле н.п. Житенко (70 км к востоку от Донецка) к северо-западу от неподконтрольного Киеву района возле границы с Российской Федерацией.