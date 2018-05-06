Миротворцы на Донбассе и планы на американские Javelin: о чем Порошенко рассказал немецкому изданию

По словам президента, каждая страна должна иметь свою собственную церковь, а в желании России принять Чемпионат мира по футболу нет ничего от спорта

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, зачем Украине автокефальная церковь, когда может появиться в стране Антикоррупционный суд и почему для России Чемпионат мира по футболу имеет геополитическое значение. Такие заявления глава государства сделал в интервью немецкому журналу Focus, передает "Укринформ".

Так, по словам президента, каждая страна должна иметь свою собственную церковь, однако "только Украина, Беларусь и Молдова не имеют такого права".

"Русская православная церковь действует по поручению России. Я надеюсь, что мое обращение к Варфоломею, константинопольскому патриарху, принесет положительный результат и даст нам право на собственную автокефальную церковь. Украинская церковь была создана 1000 лет назад в Константинополе. Мы просто возвращаемся к истокам", – заявил Порошенко.

По его словам, это "просто важно для нашей независимости", а украинцы таким образом получат возмножность самостоятельно определять церковную иерархию.

Также Порошенко назвал введение миротворческой миссии ООН на Донбасс единственным выходом в урегулировании конфликта и выразил надежду на тесное сотрудничество США и ЕС в вопросах миротворческой миссии на Донбассе и по санкциям.

"Они (санкции. – Ред.) – важный рычаг, который заставит Россию сесть за стол переговоров и перейти к выполнению Минских договоренностей. В вопросе установления мира в Украине и восстановления ее территориальной целостности действительно нужен прорыв. Эту цель помогла бы выполнить миротворческая миссия, которая бы создала необходимую среду безопасности, чтобы способствовать проведению свободных и честных выборов на востоке Украины. И, пожалуйста, Россия, мы ничего неправильного от вас не требуем, но вернитесь к цивилизованному диалогу и отведите свои войска", – заявил президент.

Также Порошенко подчеркнул, что не ждет от президента РФ Владимира Путина каких-то предложение по Донбассу после инаугурации, так как российский лидер "постоянно обещает вещи, которые не выполняет".

При этом, комментируя вопрос относительно поставок в Украину американских ПТРК Javelin, глава государства подчеркнул, что Украина "абсолютно точно не нападет на Россию, но будет пользоваться любой возможностью для собственной защиты".

Кроме того, президент Украины считает, что желание России провести Чемпионат мира по футболу у себя этим летом не имеет ничего общего со спортом. По его мнению, это геополитика чистой воды в исполнении Путина.

"Это – чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это – вопрос геополитики", – сказал Порошенко.

Также глава государства рассчитывает, что Антикоррупционный суд может появиться в Украине уже в мае, что ускорит получение Киевом очередного транша Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы стремимся ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я совершенно уверен, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш (МВФ. – Ред.)", – сообщил президент.

Порошенко заявил, что гордится тем, что за четыре года в экономике удалось достигнуть больших успехов, чем за 25 лет до этого, в частности улучшить инвестиционный климат. В рейтинге Doing Business страна поднялись с 135-го места в 2013 году на 76-е, а темп экономического развития в этом году прогнозируется на уровне 3,5%.

"Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войны!", – подчеркнул президент.