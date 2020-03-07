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"Многое мы просто не успели": Гончарук записал обращение к украинцам

7 марта, 23:43

Елена Вус

Гончарук после отставки решил улететь из Украины

Алексей Гончарук, которого Рада уволила с должности премьер-министра, записал видеообращение, поблагодарив свою команду за совместную работу.

Ролик в субботу, 7 марта, появился на страницах политика в соцсетях.

"Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное, ради успешного будущего нашего государства", – отметил уволенный премьер.

По словам бывшего премьера, за пол года работы его команда создала "фундамент реформ и изменений".

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"Но многое мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромиссы с совестью. Всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу. Новое поколение есть. Именно от нас зависит успешное будущее нашей страны", – подчеркнул экс-глава Кабмина.

Видео: Telegram/Алексей Гончарук

Также, в соцсетях появилось фото Гончарука в самолете рейса "Киев-Лиссабон", который после отставки решил отправиться на отдых. Экс-премьер воспользовался услугами лоукостера Wizz Air и выбрал экономкласс.

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Фото: t.me/dubinskypro

Напомним, что 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку Алексея Гончарука с должности главы правительства страны и 291 голосами за назначила на его место Дениса Шмыгаля.

Как смена правительства скажется на развитии страны, читайте в материале "Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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отдых видео украинцы увольнение премьер-министр видеообращение Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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