"Многое мы просто не успели": Гончарук записал обращение к украинцам

Алексей Гончарук, которого Рада уволила с должности премьер-министра, записал видеообращение, поблагодарив свою команду за совместную работу.
Ролик в субботу, 7 марта, появился на страницах политика в соцсетях.
"Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное, ради успешного будущего нашего государства", – отметил уволенный премьер.
По словам бывшего премьера, за пол года работы его команда создала "фундамент реформ и изменений".
"Но многое мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромиссы с совестью. Всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу. Новое поколение есть. Именно от нас зависит успешное будущее нашей страны", – подчеркнул экс-глава Кабмина.
Также, в соцсетях появилось фото Гончарука в самолете рейса "Киев-Лиссабон", который после отставки решил отправиться на отдых. Экс-премьер воспользовался услугами лоукостера Wizz Air и выбрал экономкласс.
Фото: t.me/dubinskypro
Напомним, что 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку Алексея Гончарука с должности главы правительства страны и 291 голосами за назначила на его место Дениса Шмыгаля.
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