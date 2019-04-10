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Мочу отправят в США: представитель VADA рассказала об анализах Порошенко

Сегодня, 17:40

Второго кандидата в президенты Владимира Зеленского еще немного подождут на стадионе

Порошенко в "Олимпийском" пришел сдавать анализы
Порошенко в "Олимпийском" пришел сдавать анализы. Фото: Twitter
Мочу отправят в США: представитель VADA рассказала об анализах Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dff/fcb/5cadfffcb13b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dff/fcb/5cadfffcb13b6.jpg Политика Второго кандидата в президенты Владимира Зеленского еще немного подождут на стадионе

Президент Украины Петр Порошенко в лаборатории НСК "Олимпийский" сдал мочу на анализы специалистам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), чтобы проверится накануне дебатов на алко- и наркозависимость.

Отметим, что он вышел к журналистам уже после того, ка у него взяли анализы. После его выступления, представитель VADA рассказала представителям СМИ, что результаты тестов будут известны на следующей неделе.

"Президент подписал протокол, что добровольно принимает участие в тестировании, потом он сдал пробу урину на анализ. Образцы будут отправлены в лабораторию в США. Результаты будут, наверно, в начале следующей недели, потому что нужно от 48 до 72 часов", – сказала она.

Также представители VADA еще ждут второго кандидата в президенты Владимира Зеленского и будут на "Олимпийском" до 18:00.

А тем временем, накануне визита главы государства на стадион, у Зеленского снова отказались от повторной сдачи анализов. Как рассказал политический консультант кандидата Дмитрий Разумков, их кандидат уже прошел медицинское обследование этого якобы достаточно.

Напомним, победители первого тура выборов уже с первых дней апреля начали политическую дуэль нестандартными методами. Их команды снимают ролики и бросают друг другу вызовы – то на дебаты, то на анализы. 5 апреля действующий глава государства уже сдавал медицинские тесты на НСК "Олимпийский", а его оппонент – в одной из частных клиник Киева. Это вызвало необычайный резонанс в обществе. Читайте все подробности, как Зеленский и Порошенко сдавали анализы в прошлый раз.

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Тег США, Порошенко, Олимпийский, анализы, VADA

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