Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,79
27,28

Могерини назвала укрепление Украины одним из приоритетов Евросоюза

16 октября, 03:10

Мы все больше осознаем, что нет противоречия или соревнования между национальным интересом европейских стран и нашими коллективными европейскими интересами, - Могерини

/ Фото: Getty Images

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини назвала укрепление Украины одним из приоритетов Евросоюза.

Текст этого выступления опубликовала Европейская служба внешних действий, – пишет Укринформ.

"Мы все больше осознаем, что нет противоречия или соревнования между национальным интересом европейских стран и нашими коллективными европейскими интересами... Наоборот, единственный путь для эффективного служения национальным интересам проходит через наши коллективные инструменты и политику", – отметила Могерини.

Реклама

При этом она привела несколько примеров: сохранение ядерной сделки с Ираном отвечает коллективным интересам Европы, и одновременно национальным интересам каждой европейской страны. "Это же касается экономического роста в Африке или устойчивости Украины", – подчеркнула дипломат.

В тренде
В Минске говорят о разведении войск на Донбассе, а МВФ обновит прогноз мировой экономики: топ-темы дня
Фото: Facebook "Вернись живым"

Напомним, несколькими днями ранее Могерини объяснила, почему внимание Европы к Украине не слабеет .

Также напомним, что высокий представитель напомнила, что Крым и Донбасс – это Украина .

Мы также писали, что в июне она провела встречу с президентом Владимиром Зеленским, после которой Могерини заявила о полной поддержке Украины, в том числе и в вопросе продвижения в "минском процессе" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ЕС Африка Украина интерес могерини

Источник: Укринформ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский и первая леди почтили память погибших защитников Украины: опубликованы фото
Зеленский и первая леди почтили память погибших защитников Украины: опубликованы фотоПолитика
Согласительный совет и заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция
Согласительный совет и заседание Верховной Рады: онлайн-трансляцияПолитика
Проверки
Проверки "единщиков": Зеленский инициирует введение двухлетнего мораторияЭкономика
Украина не будет федерализирована, как этого хотела бы Россия – Пристайко
Украина не будет федерализирована, как этого хотела бы Россия – ПристайкоПолитика
Отвод войск в Золотом откладывается: у Зеленского назвали причину
Отвод войск в Золотом откладывается: у Зеленского назвали причинуПолитика
Визит Зеленского на передовую: появились новые подробности и фото
Визит Зеленского на передовую: появились новые подробности и фотоДонбасс

Новости партнеров

Loading...