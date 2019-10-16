Мы все больше осознаем, что нет противоречия или соревнования между национальным интересом европейских стран и нашими коллективными европейскими интересами, - Могерини

/ Фото: Getty Images

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини назвала укрепление Украины одним из приоритетов Евросоюза.

Текст этого выступления опубликовала Европейская служба внешних действий, – пишет Укринформ.

"Мы все больше осознаем, что нет противоречия или соревнования между национальным интересом европейских стран и нашими коллективными европейскими интересами... Наоборот, единственный путь для эффективного служения национальным интересам проходит через наши коллективные инструменты и политику", – отметила Могерини.

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При этом она привела несколько примеров: сохранение ядерной сделки с Ираном отвечает коллективным интересам Европы, и одновременно национальным интересам каждой европейской страны. "Это же касается экономического роста в Африке или устойчивости Украины", – подчеркнула дипломат.

Напомним, несколькими днями ранее Могерини объяснила, почему внимание Европы к Украине не слабеет .

Также напомним, что высокий представитель напомнила, что Крым и Донбасс – это Украина .

Мы также писали, что в июне она провела встречу с президентом Владимиром Зеленским, после которой Могерини заявила о полной поддержке Украины, в том числе и в вопросе продвижения в "минском процессе" по урегулированию конфликта на Донбассе.

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