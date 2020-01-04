Молдова все больше разворачивается в сторону России: эксперт о рисках

Президент РФ Владимир Путин и президент РМ Игорь Додон / Фото: kremlin.ru

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Осенью 2020 года в Молдове пройдут президентские выборы . Действующий президент Игорь Додон и противостоящая ему экс-премьер Майя Санду не отрицают, что будут баллотироваться. Последние соцопросы показывают, что уровень доверия к Додону немного выше, чем к Санду – 37,3% против 30,3%, и победа номинального молдавского лидера может представлять для Украины некоторую опасность.

Об этом член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Сейчас основной претендент (на президента – Авт .) – нынешний президент Игорь Додон. Ему уже сейчас подыгрывает Москва, пообещав 300 млн долларов кредита. Победа Додона на президентских выборах, а в придачу уже имеющееся превалирующее количество представителей Партии социалистов в парламенте, которое его поддерживает, и контроль за силовыми структурами существенно усилят роль Игоря Додона. В таких условиях политикам, которые стремятся удержать проевропейский курс Молдовы, будет крайне трудно противостоять пророссийскому развороту Кишинева", – сказал эксперт по вопросам международной политики.

Ранее сайт "Сегодня" писал: эксперт рассказала, что делать Варшаве и Киеву на фоне подготовки Польши к выборам президента.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Соседи Украины и происки Путина: что принесут президентские выборы в Молдове, Польше и Беларуси" .

А тем временем напомним, что накануне визита в Киев Майя Санду назвала Молдову другом Украины:

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