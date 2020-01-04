Соседи Украины и происки Путина: что принесут президентские выборы в Молдове, Польше и Беларуси

Президент РФ Владимир Путин и президент РМ Игорь Додон / Фото: kremlin.ru

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Наступивший 2020 год пройдет под знаком выборов в соседних Польше, Молдове и Беларуси. После полной смены власти в Украине, Киеву удалось перезагрузить отношения с Варшавой, а один из первых заграничных визитов Владимира Зеленского в Польшу заложил фундамент крепкого партнерства. В Беларуси и Молдове не все так гладко. После избрания Игоря Додона в 2016-м и распада в ноябре 2019-го коалиции социалистов и проевропейского блока ACUM, Россия укрепила свое влияние в Молдове. Осенью 2020-го на президентских выборах у Игоря Додона есть все шансы пойти на второй срок, что еще больше развернет Кишинев в сторону Москвы. В Беларуси в 2020 году также пройдут президентские выборы. По словам экспертов, Москва в них вмешиваться не будет, если Минск уступит по ключевым пунктам создания с Россией Союзного государства.

Президентские выборы в Польше

С избранием Владимира Зеленского президентом украинско-польские отношения получили шанс на перезагрузку. И стороны им успешно воспользовались во время официального визита Зеленского в Варшаву в начале сентября, где был и корреспондент сайта "Сегодня". Там Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда договорились, что Украина снимет мораторий на поисково-эксгумационные работы, который действовал с 2017 года, взамен на восстановление Польшей разрушенных украинских памятников.

Позже в интервью сайту "Сегодня" замминистра иностранных дел Василий Боднар рассказал, что политически проблемный вопрос поисково-эксгумационных работ польских захоронений в Украине разблокирован, а Польша в свою очередь начала восстановление разрушенных на своей территории украинских памятников. Более того, Киеву удалось добиться предоставления украинским грузоперевозчикам дополнительных 10 тыс. разрешений (к уже имеющимся 160 тыс.) на 2020 год. Но в Министерстве инфраструктуры Украины говорят, что будут настаивать на увеличении количества разрешений до 200 тыс.

В мае 2020 года в Польше пройдут президентские выборы. По словам директора Центра "Нова Європа" Алены Гетьманчук, есть достаточно высокие шансы, что главой государства останется Анджей Дуда, но более понятной картина будет после официального старта президентской кампании. Последние соцопросы показывают, что Анджей Дуда с 46,6% поддержки вырывает уверенную победу у главного оппозиционного кандидата Малгожаты Кидавы-Блоньской с 22,4%. Хотя до недавнего времени все считали, что главным оппонентом кандидата от правящей партии "Право и справедливость" будет бывший президент Европейского Совета и бывший премьер Польши Дональд Туск. Однако вначале ноября тот заявил, что не будет баллотироваться.

Алена Гетьманчук подчеркивает, что было бы хорошо, если бы еще до начала избирательной гонки президент Польши посетил Украину с официальным визитом.

"Очень жаль, что этого не удалось сделать в декабре 2019-го, как предварительно и ожидалось. Однако, учитывая политическую деликатность момента – грядущие президентские выборы в Польше и полную ангажированность президента Дуды в процесс переизбрания на второй срок – сегодня было бы важно сфокусироваться на диалоге премьер-министров. Телефонный разговор – это хорошо, но нужен визит главы польского правительства в Украину. Тем более, что согласно договоренности президентов в сентябре, и в Киеве, и в Варшаве хотели бы существенно усилить экономическое сотрудничество между странами. По моему глубокому убеждению, если Зеленский и может создать видимую внешнеполитическую историю успеха во внешней политике в краткосрочной перспективе, то это может быть история успеха в согласии с западными соседями. Было бы хорошо, если бы польская сторона тоже понимала необходимость и инвестировала в такую ​​историю успеха", – сказала сайту "Сегодня" Алена Гетьманчук.

В частности, по ее словам, хорошим жестом доброй воли со стороны Варшавы стало бы восстановление мемориальной доски воинам УПА в селе Верхрата на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве. Такой шаг, по мнению Алены Гетьманчук, стал бы логичным продолжением (но никоим образом не какой-то бизнес-сделкой) шагов Украины по предоставлению разрешений польской стороне на поисковые и эксгумационные работы на украинской территории, и хорошо бы это сделать как можно скорее, поскольку, очевидно, во время избирательной кампании в Польше это сделать будет достаточно проблематично. Стоит напомнить, что вопросы исторической памяти для польской стороны остаются более чем актуальными, особенно накануне президентских выборов. Не зря в своем новогоднем обращении к полякам Анджей Дуда напомнил, что в этом году его страна будет отмечать столетие победы в Варшавской битве.

В целом же, по словам Алены Гетьманчук, и до выборов в Польше, и после них важно усиливать то хрупкое доверие, которое установилось между Украиной и Польшей после смены власти в Украине, а не подрывать его непродуманными действиями или заявлениями. В частности, стоит помнить, что Польша – одна из немногих адвокатов Украины в ЕС, которая поддерживает наш европейский и евроатлантический вектор, особенно на фоне заявлений французского президента о сближении с Россией. К тому же, в польском МИДе резко отреагировали на последние слова Владимира Путина о Второй Мировой войне и поляках.

"Молдавский" сценарий в Украине

Во время интервью с бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным сайт "Сегодня" спросил, возможно ли повторение молдавского сценария в Украине, на что дипломат ответил: "Я считаю, что такой сценарий возможен. Но, я тут аккуратную вещь скажу: при других обстоятельства и при другой позиции других внешних игроков".

Ни для кого не секрет, что по Молдове ЕС, США и Россия пошли на "договорняк": лидер проевропейского блока ACUM Майя Санду согласилась на коалицию с социалистами пророссийского президента Игоря Додона, чтобы отстранить олигарха Влада Плахотнюка от коррупционных потоков и ручного управления страной. Схема сработала. В июне после 15-минутного телефонного разговора с Вашингтоном Майя Санду пошла в коалицию с пророссийскими силами, став премьером, а Плахотнюк сбежал из Молдовы.

Но такой "брак по расчету" просуществовал всего пять месяцев. Уже в середине ноября парламент Молдовы по инициативе социалистов вынес правительству Санду вотум недоверия, а над страной нависла тень федерализации, которую для Молдовы, как и для Украины, активно проталкивает Россия.

Осенью 2020 года в Молдове пройдут президентские выборы. Их дату еще должен утвердить парламент. Но Игорь Додон уже предложил провести их 8 ноября, и в Центризбиркоме не против. Сам Додон, как и Санду, не отрицают, что будут баллотироваться. Последние соцопросы показывают, что уровень доверия к Игорю Додону не намного выше, чем к Майе Санду – 37,3% против 30,3%.

"Сейчас основной претендент (на президента – Авт.) – нынешний президент Игорь Додон. Ему уже сейчас подыгрывает Москва, пообещав$300 млн кредита. Победа Додона на президентских выборах, а в придачу уже имеющееся превалирующее количество представителей Партии социалистов в парламенте, которое его поддерживает, и контроль за силовыми структурами существенно усилят роль Игоря Додона. В таких условиях политикам, которые стремятся удержать проевропейский курс Молдовы, будет крайне трудно противостоять пророссийскому развороту Кишинева", – сказал сайту "Сегодня" член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

Игоря Додона выбрали президентом осенью 2016 года на фоне тотального разочарования жителей Молдовы политиками проевропейского лагеря из-за скандала о хищении более миллиарда долларов из трех банков. Кремль никогда не скрывал своих симпатий к Игорю Додону и его Партии социалистов. Свой первый иностранный визит новоизбранный президент Молдовы в январе 2017 года совершил именно в Москву. А сейчас накануне президентских выборов осенью 2020 года Россия готова выделить Молдове кредит в размере $300 млн на инфраструктурные проекты.

Не исключен и риск досрочных парламентских выборов в случае отставки нового правительства Иона Кику (официально он беспартийный, хотя был советником Додона). Однако сам Игорь Додон неоднократно высказывался против роспуска парламента и проведения досрочных выборов (очередные должны пройти в 2023 году). Но в интервью "Радио свобода" в конце декабря Игорь Додон не исключил, что парламентские выборы могут пройти уже этой осенью одновременно с президентскими.

Судьба Лукашенко

Пройдут в этом году президентские выборы и в Беларуси. Однако дата пока неизвестна. Ее еще должна определить Палата представителей. По словам главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, обсуждалась дата 30 августа, и Александр Лукашенко был не против (по Конституции дедлайн проведения президентских выборов – 6 сентября).

"Я обязательно предложу свою кандидатуру, а люди сделают выбор. Но посиневшими пальцами за кресло держаться не буду", – говорил Лукашенко еще в ноябре прошлого года.

Уже заявили о своем выдвижении и некоторые оппозиционные кандидаты. Однако, по словам экспертов, главная интрига заключается не в том, кто станет лидером гонки, а какую позицию займет Кремль, который в последнее время не только демонстрирует неудовлетворенность поведением своего союзника, но и даже вынашивает недружественные планы по вмешательству во внутренние дела Беларуси.

Еще в октябре в интервью сайту "Сегодня" директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск, Беларусь) Арсений Сивицкий сказал, что на фоне сохраняющихся разногласий в торгово-экономической и политической сферах между Россией и Беларусью, не исключено, что Кремль будет наращивать давление на Минск во всех сферах, особенно в преддверии президентских выборов.

"Самые главные процессы начнутся после президентских выборов – возможная реформа конституции (о чем не раз говорил и сам Лукашенко – Авт.), а значит и политической системы, как следствие – подготовка инфраструктуры для транзита власти в будущем. Очевидно, что Москва будет вмешиваться в эти процессы, пытаясь навязать выгодный для российских интересов сценарий транзита, чтобы хеджировать риски потери своего влияния на Беларусь в среднесрочной перспективе. Очевидно, что такие попытки будут провоцировать дополнительную напряженность в отношениях между Минском и Кремлем", – говорил Арсений Сивицкий.

На протяжении всего 2019 года Александр Лукашенко и Владимир Путин пытались договориться о Союзном государстве (соответствующий договор Москва и Минск подписали еще в 1999 году). Инициатива так бы и осталась на бумаге, если бы России не нужно было укрепить свое геополитическое и военное влияние в регионе, естественно, за счет Беларуси. В Минске Союзное государство видят, как углубление экономической интеграции. В Москве, наверняка, как создание некой конфедерации с российскими военными базами на территории "братской" Беларуси. Остро в этом плане стоит вопрос для Украины, особенно на фоне последних заявлений Александра Лукашенко о том, что Украина сама спровоцировала Россию на агрессию.

Давление России будет нарастать, особенно на фоне приближающихся президентских выборов в Беларуси. По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, интеграции двух стран препятствуют вопросы по газу, нефти и налогам. Москва хочет, чтобы Беларусь полностью унифицировала свою налоговую систему с российской. В то же время, как сказал сам Путин, Россия не готова субсидировать экономику Беларуси в рамках Союзного государства в полном объеме, а условием льготной цены на газ он назвал создание совместных органов в сфере экономики.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о протестах в Минске против интеграции Беларуси и России.

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