Додон размышляет об участии в выборах президента Молдовы

Додон заметил, что занимается текущей повесткой дня, а не президентскими гонками

Президент Республики Молдова Игорь Додон / Фото: AFP

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не исключает своего участия в президентских выборах, которые состоятся в следующем году.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Newsmaker.

"Игорь Додон сказал (выступая на одном из телеканалов – Ред.), что еще не решил, примет ли в 2020 году участие в выборах. В то же время он отметил, что не исключает этого. В любом случае Додон намерен сначала посоветоваться с командой", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что президент Молдовы подчеркнул: у него как у политика есть "два союзника – народ и партия", поэтому он посоветуется с народом, идти ли ему снова на высокую должность.

В то же время Додон заметил, что занимается текущей повесткой дня, а не президентскими гонками.

Как сообщалось, предыдущие президентские выборы в Молдове состоялись в ноябре 2016 года.

Добавим, что ранее Додон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, в ходе разговора стороны обсудили отношения между Республикой Молдова и Украиной в различных областях, представляющих взаимный интерес.

"Договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу и обсудить актуальные вопросы", – добавил Додон.

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