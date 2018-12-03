Путин не сможет игнорировать ЕС и США и начнет торговаться – политолог

У президента России еще есть союзники среди сильных мировых стран, и это помогает Кремлю "держаться на плаву" мировой политики

Говорить о том, что кольцо вокруг России сжимается, еще рано, несмотря на требования мирового сообщества освободить украинских моряков. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, у страны-агрессора до сих пор есть союзники, даже среди стран ЕС.

"Надо учитывать реалии, которые сложились на сегодня и которые вряд ли изменятся в ближайшем будущем: нет абсолютной изоляции Путина, у него есть как прямые, так и косвенные союзники, даже внутри Европейского Союза. И на саммите G20 ряд стран показали, что являются если не прямыми союзниками Путина, то партнерами, например, по БРИКСу. Поэтому ожидать, что он окажется в полной изоляции, было бы не совсем реалистично", – говорит Фесенко.

Но в то же время Путин не может совсем не реагировать на заявления лидеров других стран, особенно ЕС, учитывая тот факт, что он рассчитывает договариваться с Европой.

"Надо помнить специфику поведения Путина. Как показали события 2014 года, он может предпринимать неожиданные агрессивные действия. Но последние годы мы видим, что все-таки стремится поддерживать диалог с Западом, стремится договорится с ними, хотя и на своих условиях. Поэтому он не может полностью игнорировать эти требования, которые он услышал от Меркель и от Макрона. Но он не буде реагировать сразу. Ему сказали "освободить", но ожидать, что это произойдет сегодня или завтра, было бы наивно, потому что для Путина это было бы проявлением слабости", – добавляет политолог.

Как считает эксперт, скорее всего, Путин не согласиться отпустить украинских моряков просто так, он захочет их обменять.

"В России говорят, что будут проводиться следствия, они все это будут документировать, только после этого будет идти речь, но, заметьте, не об освобождении, а о возможном обмене. Это очень показательный момент. И Путин сказал, что украинская сторона не обращалась с предложениями по обмену. Хотя украинская сторона с самого начала требовала не обмена, а освобождения", – говорит Фесенко.

В связи с этим украинские моряки станут еще одним предлогом для "торгов" между Россией и Украиной, а также другими странами.

"То, что звучит термин "обмен", говорит о том, что Россия будет торговаться не только с нами (с Украиной. – Ред.), но и с теми странами, которые будут предпринимать какие-то действия по освобождению (моряков. – Ред.) – это европейские страны, это та же Турция. Будет некая торговля: обмен моряков на арестованное российское судно, могут проводиться обмены по людям. Это цинично, но, похоже, что именно такой сценарий и будет реализовываться", – суммирует эксперт.

Как считает Фесенко, скорее всего освобождение или обмен моряков возможен лишь после проведения в Украине президентских выборов.

Напомним, 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе состоится 13 саммит G20.

Ранее американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за агрессии РФ против Украины в Черном море.

А на самом саммите Трамп два раза проигнорировал Путина.