Трамп дважды проигнорировал Путина на саммите G20 (видео)
Американский лидер неоднократно игнорировал хозяина Кремля за короткий промежуток времени
Американский президент Дональд Трамп не стал ни здороваться, ни общаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным по прибытии на саммит "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе 30 ноября.
Путин оказался на мероприятии раньше и сразу занял свое место за столом переговоров. Несколько минут спустя в зал зашел хозяин Белого дома, который присоединился к группе что-то оживленно обсуждавших мировых лидеров.
Putin high-fives MBS at G20, but did he shake Trump's hand?https://t.co/ibxaEZKMeX pic.twitter.com/qkh6PXFNyD— RT (@RT_com) 30 ноября 2018 г.
В это время из всех глав государств, которые приехали на саммит, поздороваться с Владимиром Путиным подошел лишь наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Правда, сделал он это весьма экспрессивно.
Фото: AFP
Во второй раз Трамп проигнорировал Путина во время группового фото, когда шел к своему месту на подиуме. Проходя мимо российского лидера, он лишь смерил его взглядом и пошел дальше.
Напомним, 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе состоится 13 саммит G20.
Ранее американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за агрессии РФ против Украины в Черном море.
Кроме того, позже в Белом доме заявили, что он отказался от официальных встреч и с лидерами Турции и Южной Кореи. Вместо этого пройдут неофициальные беседы.