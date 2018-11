Трамп дважды проигнорировал Путина на саммите G20 (видео)

Американский президент Дональд Трамп не стал ни здороваться, ни общаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным по прибытии на саммит "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе 30 ноября.

Путин оказался на мероприятии раньше и сразу занял свое место за столом переговоров. Несколько минут спустя в зал зашел хозяин Белого дома, который присоединился к группе что-то оживленно обсуждавших мировых лидеров.

Putin high-fives MBS at G20, but did he shake Trump's hand?https://t.co/ibxaEZKMeX pic.twitter.com/qkh6PXFNyD