Трамп дважды проигнорировал Путина на саммите G20 (видео)

Американский президент Дональд Трамп не стал ни здороваться, ни общаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным по прибытии на саммит "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе 30 ноября.

Путин оказался на мероприятии раньше и сразу занял свое место за столом переговоров. Несколько минут спустя в зал зашел хозяин Белого дома, который присоединился к группе что-то оживленно обсуждавших мировых лидеров.

В это время из всех глав государств, которые приехали на саммит, поздороваться с Владимиром Путиным подошел лишь наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Правда, сделал он это весьма экспрессивно.

Фото: AFP

Во второй раз Трамп проигнорировал Путина во время группового фото, когда шел к своему месту на подиуме. Проходя мимо российского лидера, он лишь смерил его взглядом и пошел дальше.

Напомним, 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе состоится 13 саммит G20.

Ранее американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за агрессии РФ против Украины в Черном море.

Кроме того, позже в Белом доме заявили, что он отказался от официальных встреч и с лидерами Турции и Южной Кореи. Вместо этого пройдут неофициальные беседы.