Москалькова не дала ответа по поводу операции Грибу

Также поднимался вопрос оказания медицинской помощи трем раненым военнопленным морякам

Фото: facebook.com/denisovaombudsman.

Москалькова не дала ответа по поводу операции Грибу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ee1/006/5c6ee100685f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ee1/006/5c6ee100685f1.jpg 2019-03-12T03:34:00+02:00 Политика Также поднимался вопрос оказания медицинской помощи трем раненым военнопленным морякам

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с заместителем главы миссии Евросоюза в Украине Анникой Вальдеманн сообщила, что до сих пор не получила ответ от российского омбудсмена Татьяны Москальковой относительно возможности проведения срочной операции украинцу Павлу Грибу.

"Обсудили вопрос о необходимости проведения срочной операции 20-летнему политзаключенному Павлу Грибу, которого удерживают в Ростове-на-Дону. (…) Я сообщила, что направила ходатайство уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о необходимости неотложной операции Павла в больнице, но ответа пока не получила", – написала украинский омбудсмен на своей странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

По ее словам, Вальдеманн отметила, что она разделяет оценку относительно серьезного состояния Гриба, и выразила надежду, что к нему допустят независимых врачей синхронно с допуском медиков к руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.

На встрече также поднимался вопрос оказания медицинской помощи трем раненым военнопленным морякам: Василию Сороке, Андрею Эйдеру и Андрею Артеменко.

"По информации от Москальковой, Василию Сороке уже сделали предоперационное обследование, но саму операцию почему-то затягивают. Это создает риск для его инвалидности, ведь времени для откладывания хирургического вмешательства нет", - выразила обеспокоенность Денисова.

Кроме того, она подчеркнула, что крымскому татарину Эдему Бекирову, который находится в тяжелом состоянии в симферопольском СИЗО, на территории временно оккупированного Крыма, также нужна квалифицированная помощь врачей и надлежащие условия содержания.

"Высказала просьбу о продолжении давления Европейского Союза на РФ относительно соблюдения норм международного гуманитарного права", - указала украинский омбудсмен.

Ранее Денисова сообщила, что 20-летний политзаключенный Павел Гриб находится "в сверхкритическом состоянии и нуждается во врачебном вмешательстве". По ее словам, в ежедневном медицинском уходе нуждается инвалид I-й группы Эдем Бекиров.

Важно отметить, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

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