"Москва была подчинена Киеву": в МИД ответили на дерзкое заявление Путина

Россия продолжает посягать на украинские земли – если не оккупацией, то на словах

/ Фото: kremlin.ru

На ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заговорил об "исконно русских землях Украины", на что заместитель министра иностранных дел Василий Боднар напомнил хозяину Кремля, что Москва была подчинена Киеву.

Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает "РБК-Украина".

Он анонсировал официальное заявление Киева на высказывания российского президента, и напомнил любопытный факт из истории.

Реклама

"Мы однозначно осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины. Это заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем и никакой нарратив Путина, никакие его выдумки не будут работать на нас. Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях",- заявил Боднар.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции Путин назвал "исконно русские земли" в составе Украины. Российский лидер считает решение о территориальном делении УССР "странноватым".

Отметим, что это было не единственное заявление хозяина Кремля в отношении Украины. Он "спорил" с журналистом об украинских танках, объяснял свое видение Минских соглашений, называл условие передачи Украине контроля над границей… Читайте подробней, что говорил Путин об Украине на ежегодной пресс-конференции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама