"Заявление Зеленского насторожило": что говорил Путин об Украине на ежегодной пресс-конференции

Украинский президент "прошел отбор", а на Донбассе по-прежнему "их там нет"

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Реклама

19 декабря в Москве прошла большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которую он традиционно дает раз в год. Ни одна из пресс-конференций российского лидера последних лет не обходилась без вопросов об Украине. Что именно хозяин Кремля говорил в этот раз о российско-украинских отношениях, читайте в специальном материале на сайте "Сегодня".

О Минских договоренностях

Россия выступает резко против пересмотра Минских соглашений с Украиной.

"Меня насторожило заявление Зеленского после того, как он уехал из Парижа, что можно было бы пересмотреть Минские соглашения. Но так ситуация может зайти в полный тупик. Ведь ключ соглашений — закон об особом статусе Донбасса, который должен быть добавлен в конституцию Украины. А украинские власти, кажется, этого не хотят. Это настораживает", — заявил Путин.

Напомним, что 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие изменения планируются в Минские соглашения. Так, изменения коснуться вопроса децентрализации, что не противоречит самим договоренностям.

"Думаю, что мне удалось в этом вопросе убедить Германию и Францию, и это уже очень хорошо. Что касается России – будет сложно. Все видели – в этом вопросе будет тоже очень-очень сложно", – заявил Зеленский в эфире одного из телеканалов.

О Зеленском

"Прошел отбор", – ответил Путин на просьбу охарактеризовать главу Украины Владимира Зеленского, с которым он недавно провел переговоры в рамках встречи "Нормандской четверки".

Так, глава РФ заявил, что считает некорректным делать это, дескать, он пытается не давать характеристики коллегам. При этом, по словам Путина, если украинский лидер "прошел отбор" (так он назвал выборы. – Ред.), то является незаурядной личностью.

Ранее Владимир Путин подтвердил слова Владимира Зеленского, что их взгляды кардинально расходятся в вопросе передачи Украине контроля над границей в части Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам "нормандских переговоров".

Читайте также: Путин цинично отшутился на вопрос украинского журналиста о танках

О расформировании администраций в "ЛНР-ДНР"

На вопрос об "оккупационных администрациях" Путин ответил, что это законные органы, сформированные по результатам выборов — все в строгом соответствии с Минскими соглашениями. Власти Украины сами настаивали, чтобы Минские соглашения подписали власти непризнанных республик, заявил Владимир Путин.

"Представлявший Украину в Минске бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы под документом были поставлены подписи представителей этих республик. Меня буквально взяли за горло, а они (представители "ЛНР-ДНР" – авт.) отказывались. Но мы их уговорили", — заявил Путин.

О передаче Украине контроля над границей и выводе иностранных войск с Донбасса

Путин назвал условие передачи Киеву контроля над границей в части Донецкой и Луганской областей после полного выполнения Минских соглашений. Но для начала он перечислил последовательность выполнения пунктов минского документа.

"Есть пункт, который говорит о выводе наемников и иностранных войск и о закрытии границы. Закрытие границы, согласно с Минскими соглашениями, должно начаться на второй день после проведения выборов. И закончится только после всеобъемлющего политического урегулирования, которое предполагает внесением изменений в Конституцию Украины и предоставления непризнанным "республикам" таких прав, которые в Минских соглашениях прописаны. Вот когда это будет сделано, тогда и будет полное закрытие границы", – сказал Путин.

Отметим, что Россия сама не выполняет даже первых пунктов Минских соглашений – прекращение огня, вывод войск с Донбасса и разоружение боевиков, поскольку Путин продолжает отрицать присутствие на Донбассе своих военных. Об иностранных войсках на Донбассе Путин ответил традиционно: "их там нет".

"Все местные органы состоят из местных. Откуда танки? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют. Что касается наемников, я говорил в том числе и в Париже: да, они есть, но они не составляют основу войск. Но нет желания (украинской стороны – авт.) решать вопрос в диалоге с людьми. Если будут предприниматься попытки силовым образом задушить ("ЛНР-ДНР" – авт.), не думаю, что это возможно. Есть такая фраза: "Донбасс порожняк не гонит", там гордые люди живут", – отметил Путин.

О "газовой войне"

Путин назвал "юридической чушью" решения Стокгольмского арбитража в спорах между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом".

"Что касается газового конфликта, то три миллиарда долларов вложено в акции. Мы хотим решить газовую проблему. Решение Стокгольмского суда носит политический характер. Одно из обоснования – в связи с тяжелым политическим и экономическим состоянием Украины. Хоть бы постеснялись такое писать. Но решение есть. Будем решать", – заявил Путин.

После этого хозяин Кремля переключился на рассказ о российских газопроводах в обход Украины – "Северном потоке – 2" и "Турецком потоке". Путин, в частности, заявил, что транзит газа через Украину обходится дороже, чем в обход нашей страны. Но, по его словам, Россия все же настроена сохранять транзит через Украину, а "основной вопрос" заключается в объемах и сроках, на которые будет заключен транзитный контракт.

Напомним, что 17 декабря Соединенные Штаты заложили в оборонный бюджет санкции против "Северного потока – 2". Документ предполагает защиту европейской энергетической безопасности путем введения новых санкций против российских "труб". В Кремле намерение США назвали идеальным примером недобросовестной конкуренции.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама