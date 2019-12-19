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Говорил 4 часа и не сказал ничего: реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина

19 декабря, 17:18

Пользователи язвили: Путин говорит уже 4 часа, вы можете выключить телевизор, а он нет

Фото: скриншот

Фото: скриншот

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Президент РФ Владимир Путин 19 декабря провел ежегодную пресс-конференцию. Он говорил 4 часа 19 минут – это третья по продолжительности беседа хозяина Кремля с журналистами. Пользователи шутят, что он не смог побить рекорд Владимира Зеленского.

Также комментаторы подметили, что Путин больше вместо обсуждения реально наболевших проблем Путин много говорил про Украину, и даже под конец мероприятия, хотя его об этом не спрашивали, принялся рассуждать об украинский идентичности.

Кроме этого, вспоминая историю, Путин назвал Украину "сельской страной", которой якобы несправедливо передали "исконно русские" земли.

Путина также упрекнули в том, что он не отважился признать своих дочерей, отвечая на соответствующий вопрос журналистки Би-би-си. Он назвал их женщинами и посоветовал СМИ "поковыряться еще".

Напомним также ,что Путин цинично отшутился на вопрос украинского журналиста о танках. Он заявил, что военную технику на Донбасс поставляют "симпатизирующие государства."

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