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Москва должна ощущать последствия за агрессию против Украины – МИД Литвы

Сегодня, 12:28

Евросоюз, США и Канада должны координировать введение санкций против России, сказал Линкявичюс

Линас Линкявичюс
Линас Линкявичюс. Фото: Сегодня
Москва должна ощущать последствия за агрессию против Украины – МИД Литвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e2b/44d/5c3e2b44de8af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e2b/44d/5c3e2b44de8af.jpg Политика Евросоюз, США и Канада должны координировать введение санкций против России, сказал Линкявичюс

Россия должна ощущать четкие дипломатические, политические и финансовые последствия за агрессию в Украине, а также провокационные действия в других регионах. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы должны принимать меры, я рад, что мы продолжаем санкции, в том числе за провокации у Керченского пролива. Очень важно, что это было сделано одновременно в координации с США и Канадой", - сказал Линкявичюс.

"Должны быть очень четкие последствия – дипломатические, политические, финансовые Это – наша задача. Мы не можем легитимизировать то, что незаконно. Мы не можем создавать прецеденты на будущее, так как такое может произойти еще где-то", - добавил он.

Напомним, что посвященное пятой годовщине российской оккупации украинского полуострова заседание проходит в Брюсселе под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Как мы писали, ранее Госдепартамент США осудил аннексию Крыма, подчеркнув, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над полуостровом.

Мы также писали, что по этому поводу Канада также обратилась к Украине. Министр обороны страны Харджит Сейджжан отметил, что Оттава продолжает непоколебимо поддерживать Киев и продолжает помогать в укреплении безопасности и стабильности Украины.

Заседание министров иностранных дел 28 стран ЕС в Брюсселе, на котором среди прочих будет поднят также и вопрос оккупации Россией Крыма, является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

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Тег Россия, Евросоюз, санкции, линкявичюс

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Источник:

Европейская правда

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