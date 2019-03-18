Москва должна ощущать последствия за агрессию против Украины – МИД Литвы
Евросоюз, США и Канада должны координировать введение санкций против России, сказал Линкявичюс
Россия должна ощущать четкие дипломатические, политические и финансовые последствия за агрессию в Украине, а также провокационные действия в других регионах. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе.
"Мы должны принимать меры, я рад, что мы продолжаем санкции, в том числе за провокации у Керченского пролива. Очень важно, что это было сделано одновременно в координации с США и Канадой", - сказал Линкявичюс.
"Должны быть очень четкие последствия – дипломатические, политические, финансовые Это – наша задача. Мы не можем легитимизировать то, что незаконно. Мы не можем создавать прецеденты на будущее, так как такое может произойти еще где-то", - добавил он.
Напомним, что посвященное пятой годовщине российской оккупации украинского полуострова заседание проходит в Брюсселе под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
Как мы писали, ранее Госдепартамент США осудил аннексию Крыма, подчеркнув, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над полуостровом.
Мы также писали, что по этому поводу Канада также обратилась к Украине. Министр обороны страны Харджит Сейджжан отметил, что Оттава продолжает непоколебимо поддерживать Киев и продолжает помогать в укреплении безопасности и стабильности Украины.
Заседание министров иностранных дел 28 стран ЕС в Брюсселе, на котором среди прочих будет поднят также и вопрос оккупации Россией Крыма, является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":
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