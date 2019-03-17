Пятая годовщина аннексии Крыма: в Канаде подтвердили военную помощь Украине
Министр обороны Канады напомнил о помощи, которую его страна оказывает Украине в укреплении безопасности и стабильности
Канада продолжает непоколебимо поддерживать Украину, сообщил министр обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан.
Об этом он написал на своей странице в Twitter в пятую годовщину незаконной аннексии Крыма Россией 16 марта.
"Канадская поддержка Украины – непоколебима. В пятую годовщину российского вторжения и продолжающейся оккупации Крыма, мы выступаем против российской агрессии вместе с украинским народом", – написал глава оборонного ведомства.
Кроме того, Сейджжан напомнил также о канадской помощи в укреплении безопасности и стабильности Украины.
Напомним, на этой неделе Канада присоединилась к международному санкционному давлению на Россию в связи с ее агрессией против украинских кораблей и моряков в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года и из-за незаконной оккупации Крыма.
Кроме того, прошлым летом посол Украины в Оттаве Андрей Шевченко сообщил, что Канада выделит 50 млн долларов финансовой помощи для Украины.
Кроме того, как мы уже писали, во время действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой за первые три квартала 2018 года экспорт украинских товаров в Канаду увеличился на 48,5%..
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