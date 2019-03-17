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Пятая годовщина аннексии Крыма: в Канаде подтвердили военную помощь Украине

Сегодня, 11:01

Министр обороны Канады напомнил о помощи, которую его страна оказывает Украине в укреплении безопасности и стабильности

Министры Канады и Украины Сингх Сейджжан и Степан Полторак
Министры Канады и Украины Сингх Сейджжан и Степан Полторак. Фото: Flickr
Пятая годовщина аннексии Крыма: в Канаде подтвердили военную помощь Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e0a/822/5c8e0a8226fc4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e0a/822/5c8e0a8226fc4.jpg Политика Министр обороны Канады напомнил о помощи, которую его страна оказывает Украине в укреплении безопасности и стабильности

Канада продолжает непоколебимо поддерживать Украину, сообщил министр обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан.

Об этом он написал на своей странице в Twitter в пятую годовщину незаконной аннексии Крыма Россией 16 марта.

"Канадская поддержка Украины – непоколебима. В пятую годовщину российского вторжения и продолжающейся оккупации Крыма, мы выступаем против российской агрессии вместе с украинским народом", – написал глава оборонного ведомства.

Кроме того, Сейджжан напомнил также о канадской помощи в укреплении безопасности и стабильности Украины.

Напомним, на этой неделе Канада присоединилась к международному санкционному давлению на Россию в связи с ее агрессией против украинских кораблей и моряков в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года и из-за незаконной оккупации Крыма.

Кроме того, прошлым летом посол Украины в Оттаве Андрей Шевченко сообщил, что Канада выделит 50 млн долларов финансовой помощи для Украины.

Кроме того, как мы уже писали, во время действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой за первые три квартала 2018 года экспорт украинских товаров в Канаду увеличился на 48,5%..

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Тег Канада, Керченский пролив, Украина, агрессия России, аннексия Крыма

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