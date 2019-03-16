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США никогда не признают аннексию Крыма – посольство

Сегодня, 11:40

США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины

Фото: Pixabay
США никогда не признают аннексию Крыма – посольство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bdd/824/5c8bdd82460c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bdd/824/5c8bdd82460c2.jpg Крым США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины

Соединенные Штаты никогда не признают незаконную аннексию Крыма Россией. Об этом в Twitter заявило посольство США в Украине.

"5 лет назад Россия организовала нелегитимный ЙреферендумЙ об аннексии Крыма. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом", - говорится в заявлении.

Американские дипломаты также напомнили, что во время визита корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одессу была высказана четкая позиция – "США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".

Ранее МИД Турции сделал четкое заявление по аннексии Россией Крыма.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Россия, США, Крым

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