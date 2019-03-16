США никогда не признают аннексию Крыма – посольство
США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины
Соединенные Штаты никогда не признают незаконную аннексию Крыма Россией. Об этом в Twitter заявило посольство США в Украине.
"5 лет назад Россия организовала нелегитимный ЙреферендумЙ об аннексии Крыма. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом", - говорится в заявлении.
Американские дипломаты также напомнили, что во время визита корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одессу была высказана четкая позиция – "США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".
Ранее МИД Турции сделал четкое заявление по аннексии Россией Крыма.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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