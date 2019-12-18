Москва хочет изменений в закон об особом статусе Донбасса

В России прокомментировали продление срока действия закона по Донбассу, но снова выразили недовольство

Фото: facebook.com/MIDRussia

Россия неоднозначно оценила продление Киевом действия закона об особом статусе Донбасса, поскольку настаивает на его постоянном действии, а не лишь на год. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

В российском ведомстве отмечают, что продление закона об особом статусе Донбасса хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением Минских соглашений и решений "нормандских саммитов".

Реклама

"Эти договоренности предписывают Киеву согласовать с Донецком и Луганском все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его действия на постоянной основе. Наряду с законом, это подразумевает принятие конституционных изменений и нормативных актов. Кроме того, многие положения упомянутого закона устарели. В нем, например, говорится о сроках выборов в Донбассе в 2014 году, которые давно миновали. Неактуальна ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует. Статья 10, добавленная в 2015 году, увязывает вступление в силу ключевых статей закона с началом полномочий новых органов власти после выборов, что противоречит "формуле Штайнмайера". Все это требует корректив", – говорится в заявлении.

В тренде В УГО рассказали, как долго будут охранять Порошенко за государственный счет

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада продлила до конца 2020 года срок действия закона об особом статусе. Читайте подробнее, что нужно знать о законе об особом статусе Донбасса.

Однако в парламенте хотят изменений в этом вопросе. Так, например, замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что есть два варианта – написать новый закон об особом статусе Донбасса, или обновить уже существующий. По его словам, решать, что делать с законом, будут уже ближе к следующей встрече "нормандской четверки" (ориентировочно она состоится в апреле). Больше об этом можно узнать в материале: "Почти всем не нравится:какое будущее у закона об особом статусе Донбасса".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама