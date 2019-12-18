Москва хочет изменений в закон об особом статусе Донбасса

Россия неоднозначно оценила продление Киевом действия закона об особом статусе Донбасса, поскольку настаивает на его постоянном действии, а не лишь на год. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
В российском ведомстве отмечают, что продление закона об особом статусе Донбасса хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением Минских соглашений и решений "нормандских саммитов".
"Эти договоренности предписывают Киеву согласовать с Донецком и Луганском все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его действия на постоянной основе. Наряду с законом, это подразумевает принятие конституционных изменений и нормативных актов. Кроме того, многие положения упомянутого закона устарели. В нем, например, говорится о сроках выборов в Донбассе в 2014 году, которые давно миновали. Неактуальна ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует. Статья 10, добавленная в 2015 году, увязывает вступление в силу ключевых статей закона с началом полномочий новых органов власти после выборов, что противоречит "формуле Штайнмайера". Все это требует корректив", – говорится в заявлении.
Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада продлила до конца 2020 года срок действия закона об особом статусе. Читайте подробнее, что нужно знать о законе об особом статусе Донбасса.
Однако в парламенте хотят изменений в этом вопросе. Так, например, замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что есть два варианта – написать новый закон об особом статусе Донбасса, или обновить уже существующий. По его словам, решать, что делать с законом, будут уже ближе к следующей встрече "нормандской четверки" (ориентировочно она состоится в апреле). Больше об этом можно узнать в материале: "Почти всем не нравится:какое будущее у закона об особом статусе Донбасса".
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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