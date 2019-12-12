Вопрос с особым статусом долго не могли решить – одни хотели новый закон, другие призывали продлить действующий

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада приняла законопроект №2569 о продлении действия закона об особом статусе Донбасса еще на год. Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов.

Отметим, что накануне комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовали Раде рассмотреть данный законопроект.

Автор документа замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечал: "Это создаст дополнительные возможности для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основах принципов и норм международного права и Устава ООН".

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В итоге парламент согласился внести изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", заменив в ней дату срока действия закона с "2019 год" на "2020". Читайте подробнее, что нужно знать о законе об особом статусе Донбасса.

В тренде Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Напомним, сегодня Верховная Рада проводит внеплановое пленарное заседание, поскольку на этой неделе планировалась лишь работа в комитетах. Однако ранее были внесены изменения в календарный план и депутаты назначили себе пленарное заседание на 12 декабря. Чем сегодня займутся депутаты.

Смотрите также видео жесткой драки в Раде 11 декабря во время рассмотрения земельных вопросов в аграрном комитете:

Видео: Facebook/Андрей Якобчук

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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