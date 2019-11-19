Зеленский расширяет тематику встречи Нормандской четверки – в Москве недовольны

Текст итогового документа уже есть, говорит сенатор Пушков

Владимир Зеленский и Андрей Бабиш в Киеве / Фото: Офис Президента Украины

Проект итогового документа встречи Нормандской четверки 9 декабря в Париже не предусматривает каких-либо изменений Минских соглашений и будет определять дальнейшие действия Украины, Франции, Германии и России по урегулированию некоего "украинского кризиса" (так российский сенатор Алексей Пушков назвал развязанную РФ войну на Донбассе. – Ред .).

"Украина сейчас начинает расширять тематику встречи, то есть Зеленский, например, говорит, что будет поднимать вопрос о сроках возвращения под контроль Киева всей территории Донбасса. Киев сейчас отыгрывает партию того, что на этом саммите он намерен поднять очень широкий спектр вопросов относительно будущего Донбасса и перспектив его возвращения. Обсуждать могут все, что угодно, но текст документа уже есть, и это текст, полностью идущий в русле выполнения Минских соглашений, он нашу сторону устраивает, он не предусматривает пересмотра Минских соглашений", — сказал Пушков.

Он добавил, что дальнейшие действия Нормандской четверки будут определяться этим итоговым документом.

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"Там (в проекте документа. – Ред. ) нет ничего такого, что позволило бы Киеву пытаться отказаться от каких-либо пунктов Минских соглашений, что-то переписать, изменить и так далее", — подчеркнул сенатор.

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Напомним, президент Украина Владимир Зеленский назвал главную цель переговоров в "нормандском формате" – это услышать конкретные сроки по обмену пленными, деоккупации Донбасса и другим важным вопросам.

Также сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече Нормандской четверки может быть согласован некий текст , однако не известно, будет ли он юридически закреплен и появятся ли там подписи участников переговоров.

По его словам, в дипломатической практике бывают документы, которые подписывают, а бывают документы, которые принимают без подписи.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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