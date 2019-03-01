Москва решительно поможет Мадуро противостоять "наступлению": Лавров сделал заявление
В России склонны всесторонне поддерживать действующего президента Венесуэлы и оказывать помощь в противодействии вмешательству извне
Москва поможет Каракасу противодействовать внешнему вмешательству в дела Венесуэлы и оказанию давления извне. Россия поддерживает шаги, предпринимаемые президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его правительством, по решению социально-экономических проблем в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.
"Мы с вами очень тесно сотрудничаем и координируем наши действия на международной арене. Сейчас это обретает особую значимость в условиях, когда Венесуэла подвергается фронтальному наступлению, беззастенчивому вмешательству во внутренние дела. Мы будем категорически противодействовать подобным попыткам и будем отстаивать идеалы, нормы и принципы Устава ООН", – заявил Лавров.
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Он также подчеркнул, что Россия, как и прежде, поддерживает все шаги Мадуро по урегулированию кризиса.
"Мы поддерживаем шаги правительства президента Мадуро, направленные на то, чтобы решать социально-экономические вопросы. Уверен, что этому будет также способствовать предстоящее в апреле заседание межправительственной комиссии высокого уровня", – заявил Лавров.
В свою очередь исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым отметил, что вместе с Россией правительство Мадуро борется за будущее всего человечества.
"Сегодня Венесуэла переживает особый период, когда мы стали жертвой многоплановой агрессии США. Сложившаяся ситуация призывает сплотиться страны, стоящие на страже международного права и законности и защищающие священное право народов на суверенитет и независимость. Мы предлагаем новую повестку дня, направленную на сплочение наших стран и развитие отношений", – отметила Родригес.
Напомним, что из гвардии Мадуро дезертировали в Колумбию более 300 военных. А сотни солдат перешли на сторону оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес утверждает, что офицерам Национальной гвардии, которые в последние дни самовольно покинули службу пообещали по 20 тысяч долларов каждому за дезертирство.
Напомним, что Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.
Свою поддержку Мадуро высказали Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.
Ситуация в Каракасе и переговоры между Россией и Венесуэлой являются одной из топ-тем пятницы, 1 марта.
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