Мураев назвал место и время дебатов с Бойко

Политик напомнил, что давал Бойко неделю на выбор места и времени проведения дебатов

Лидер Оппозиционного блока Евгений Мураев призвал руководителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко провести дебаты в пятницу, 5 июля, в 22:00 по адресу: г. Киев, улица Жилянская 101а. Соответствующее обращение Мураев обнародовал на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Мураева, Бойко, как первый номер в списке ("Оппозиционной платформы – За Жизнь", – Ред.), должен прийти и объяснить людям, кто и зачем идет в Раду по списку его партии.

Мураев напомнил, что давал Бойко неделю на выбор места и времени проведения дебатов, однако до сих пор не получил ответа.

"Я буду ждать вас в эту пятницу, в 10 часов вечера по адресу: г.Киев, улица Жилянская 101а. Приходите, пусть люди разберутся, кто из нас настоящая оппозиция", – заявил Мураев, обращаясь к Бойко.

Напомним, ранее пять партий – "Оппозиционный блок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями. Свою предвыборную программу политсила представила во время форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам", который состоялся в Киеве 10 июня.

Также сообщалось, что "Оппозиционный блок" презентовал команду лидеров , которая поведет партию на парламентские выборы. Партия представила их на форуме "Доверяй делам".

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