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Мураев, Тимошенко и не только: как политики голосовали на выборах в Раду

21 июля, 15:47

Лидеры основных украинских политических партий посетили избирательные участки


Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой проголосовал на досрочных выборах в Верховную Раду. На участке в Оболонском районе Киева его встречала масса журналистов.

Перед тем, как бросить бюллетень в урну, глава государства еще и успел сфотографироваться с одной из поклонниц. Зеленский заявил, что ждет честный и справедливый исход выборов. И уже ведет консультации с претендентами на кресло премьера.

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Глава "Оппозиционного блока" Евгений Мураев голосовал в Харькове. По его словам, обстановка на участке спокойная, никаких нарушений он не заметил. Политик надеется, что выборы пройдут демократично и в рамках закона.

"Надеюсь, что граждане придут и проголосуют, потому что выборы чрезвычайно важные. Мы, по сути, определяем будущую жизнь на 5 лет. Будет сформировано правительство, надеюсь, будет выбран новый курс движения нашего государства и страна начнет восстанавливаться", – заявил кандидат в народные депутаты.

Главный "радикал" страны Олег Ляшко решил не изменять традициям: он с супругой в вышиванках уже с самого утра посетил избирательный участок. Свой выбор они сделали быстро. Потом, говорят, собираются домой, чтобы побыть с семьей, ведь во время кампании политик много времени проводил в поездках по Украине и в общении с людьми. Как говорит Ляшко, украинцы надеются, что предвыборные обещания политиков воплотятся в реальные дела. А он – проконтролирует.

"Очень важно, чтобы не обманули людей, которые надеются на перемены, чтобы не обманули народ, потому что каждый раз голосуют и на те же грабли наступают. Так вот, чтобы народ не обманывали, надо, чтобы была ответственность. Лгут – забрать мандат. Не ходят на работу – забрать мандат. "Кнопкодавят" – забрать мандат. Не выполняют обещания – забрать мандат", – призывает он.

Активную предвыборную кампанию провел и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Признается, что за это время свою семью почти не видел и редко бывал дома.

"Дети сегодня папу еще увидели, слава Богу. И приехал голосовать. Дальше – штаб", – делится планами политик.

Наученный горьким опытом Зеленского, которого оштрафовали за незаконную агитацию, Дмитрий Разумков свой бюллетень журналистам не показывает. И в прогнозах относительно должностей осторожен.

"В рамках кампании рано делить должности. Я думаю, что сначала нужно, чтоб свой выбор сделали люди", – говорит лидер "Слуги народа".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на участок торопливо шагает под руку с мужем. Рядом – команда. Говорит: все сегодня голосуют за будущее страны.

"Прекрасное настроение, хорошая погода, все в стране настроены оптимистично. Настроены на то, чтобы действительно все изменить в нашей жизни. Тот бюллетень, который сегодня каждый из нас бросает в ящик, – это бюллетень не за партии, не за каких-то отдельных кандидатов в депутаты. На самом деле – за жизнь наших детей, наших внуков", – заявила кандидат в нардепы.

А вот мэр Одессы и представитель "Оппозиционного блока" Геннадий Труханов пришел на участок сам. Он уверен, что украинцы выбирают не только представителей центральной власти, но и голосуют за будущее регионов.

"Каждый должен подумать, как мы хотим жить дальше. С этим связан дальнейший выбор страны. Я, например, связываю это с дальнейшим продвижением, децентрализацией, передачей полноты полномочий на места", – сказал Труханов.

Напомним, ранее кандидаты в депутаты Сергей Притула, Юрий Бойко и пятый президент Украины Петр Порошенко также приняли участие в голосовании.


Также "Сегодня" сообщали о конфузе, который случился на избирательном участке со спикером Рады Андреем Парубием – он не смог сразу проголосовать, поскольку не взял с собой паспорт.

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Тег Тимошенко, Верховная Рада, Ляшко, Зеленский, труханов, досрочные выборы, выборы в парламент , Мураев, выборы 2019, Разумков

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