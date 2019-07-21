Притула на костылях, а Парубий забыл паспорт: как голосовали политики

Наибольший интерес вызвало голосование Зеленского, но на этот раз он не показывал, за кого проголосовал

Сергей Притула. Фото: Facebook

Сегодня проходят выборы в парламент Украины-2019, на которых уже проголосовали лидеры политических партий и другие политики.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков успел даже вступить в перепалку с пенсионеркой, которая "отчитала" его после голосования.

Кандидат в народные депутаты от партии "Голос" Сергей Притула прибыл на избирательный участок на костылях, но это не помешало ему проголосовать.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пришел с супругой.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий забыл взять с собой на избирательный участок паспорт, но послал за ним и вскоре проголосовал. Также он пообещал сделать все возможное, чтобы первое заседание нового созыва парламента состоялось как можно раньше, ориентировочно – в начале сентября.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Руководитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

Президент Украины Владимир Зеленский голосовал в присутствии большого количества журналистов. После того, как вбросил бюллетень в ящик для голосования, рассказал, какого человека видит новым премьер-министром.

Пятый президент (2014-2019 гг.) Петр Порошенко пришел вместе с супругой.

"Проголосовал за ЕС, проголосовал за НАТО. Я проголосовал за европейскую и евроатлантическую Украину. Украину, которая движется вперед в семью европейских народов, ибо только эти два мощных союза – ЕС и НАТО – являются гарантами мира, безопасности, благополучия для каждого украинского гражданина", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. Все округа и кандидаты по мажоритарке.

За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Списки всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

В то же время в Комитете избирателей рассказали о массовых нарушениях на выборах. На одном из участков избирателю выдали бюллетень без предъявления паспорта.

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