Мужа Скороход могут выдать России: в ГПУ объяснили задержание Алякина

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После того, как адвокат подтвердил задержание мужа нардепа Анны Скороход, в Генеральной прокуратуре объяснили, что их действия в отношении Алексея Алякина законны и сейчас рассматривается вопрос об экстрадиции задержанного в Россию. Об этом говорится в заявлении ГПУ.

В ведомстве отметили, что при задержании силовики руководствовались исключительно законом.

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"В четверг, 14 Ноября, Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Вопрос об экстрадиционном аресте решается в судебном порядке. Экстрадиционную проверку проводит прокуратура Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче. Ранее данный гражданин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины предоставив миграционной службе ложные сведения", – говорится в заявлении ГПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", на заседании Верховной Рады 14 ноября нардеп от "Слуги народа" Анна Скороход заявила о задержании ее мужа. Она заявила, что команда якобы поступила из офиса президента в Генпрокуратуру и что это якобы месть за ее отказ голосовать за некоторые законопроекты. Нардеп заявляет о политическом преследовании.

Отметим, что экс-владелец российского банка "Пушкино" и украинской строительной компании "Прогрес Буд" Алексей Алякин разыскивается в России за мошенничество – его подозревают в хищении 10 млн долларов. В 2013 году он получил украинское гражданство. В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России. В ноябре 2018-го Новозаводской районный суд Чернигова изменил меру пресечения на домашний арест. 3 января 2019 года домашний арест был отменен в связи с установлением факта принадлежности к гражданству Украины. Однако решение о приобретении гражданства было дважды отменено миграционной службой из-за предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов. Экс-банкир не оставил попытки стать гражданином Украины и в феврале 2019-го суд принял решение по гражданству в его пользу, но и арест оставил в силе. 7 ноября 2019 Шестым апелляционным административным судом решение о восстановлении гражданства было отменено. В то же время в сентябре этого года срок ареста истек, но 11 ноября розыск правонарушителя был возобновлен, после чего он был задержан.

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