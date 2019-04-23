МВД удалось обеспечить порядок на нынешних выборах

Полный порядок и безопасность один из основных итогов завершившихся выборов

Примерная демократичность и безопасность в сложных условиях. Украина собрала комплименты всего мира относительно проведенных выборов. Также сама Украина отметила роль МВД, которому удалось с одной стороны обеспечить порядок на голосовании, а с другой – не подыгрывать ни одному из кандидатов.

Полный порядок и безопасность один из основных итогов завершившихся выборов. Как во время первого, так и во время второго тура вовремя не открылся только один участок. На остальных не зафиксировали никаких серьезных инцидентов или нарушений.

"Любые выборы всегда можно провести лучше, в том числе и у нас в Соединенных Штатах, однако вчера было все выполнено образцово", – заявил Дэвид Крамер, представитель американской делегации наблюдателей.

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"Большое количество украинцев пришло на избирательные участки. Не было актов насилия – все это довольно важно и это стоит отметить, несмотря на очень специфическую ситуацию, в которой проводили эти выборы", – отметила Ребекка Хармс, председатель делегации парламентские Асамблеи.

"Специфическая" ситуация требовала "специфических" мер безопасности. Во время выборов работали 130 тысяч правоохранителей. Кандидаты в президенты поблагодарили МВД еще и за то, что министерство ограничилось только своими функциями и не стало лезть в политику.

"Выборы прошли честно, выборы прошли прозрачно, в полном соответствии с европейскими стандартами. Казалось бы, ну что тут такого? Но я хочу подчеркнуть, что в условиях войны, в условиях российской агрессии мы сохранили демократию, мы сохранили право выбора украинцев выбирать себе власть", – заявил Петр Порошенко.

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"Благодарю правоохранителей за честную службу", – отметил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко добавили правоохранителям хлопот, когда придумали новый формат дебатов – на стадионе при возможном участии 60 тысяч зрителей. В полиции тоже не стали мелочиться и перекрыли половину центра Киева, но с задачей справились. Дебаты прошли спокойно.

"Например для того, чтобы никто не бросался фаерами, не затевал драк , на стадион не пустили 40 пьяных. У одного посетителя стадиона отобрали пистолет. Некоторые провокационные материалы. Это такая незаметная работа, которая дала эффект вместе с высокой культурой наших гостей", – подчеркнул Арсен Аваков.

За месяц до первого тура в МВД презентовали систему "Выборы 2019". Она собрала всю статистику и географию нарушений. За ходом каждого дела можно следить онлайн.

"Когда закончится избирательный процесс, мы увидим ,какое количество дел дойдет до суда и виновные получат приговоры. Это очень важно для нашей демократии…. и там будут штрафы, где-то маленькие - 500 грн, где-то большие - 3000 грн. Но это уже санкции, и все понимают, что можно, чего нельзя на этих выборах. И это уже новая культура избирательного процесса", – отмечает глава МВД.

Исключения не сделали даже для победителя выборов Владимира Зеленского, который засветил заполненный бюллетень. Теперь его тоже ждет суд и, вероятно, штраф. Неотвратимость наказания – наука на будущее, причем не такое уж и далекое. Следующие выборы – парламентские – запланированы на 27 октября.

Ранее стало известно, что Национальная полиция Украины зафиксировала меньше нарушений избирательного законодательства во втором туре выборов президента, чем во время первого тура, который прошел 31 марта.

Между тем, выборы президента Украины, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, фактически подошли к финальному этапу, когда Центризбиркому осталось лишь собрать все протоколы "с мокрыми печатями".

Во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% ( 13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).

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