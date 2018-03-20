"Мы будем жесткими": в Белом доме рассказали о планах до встречи Трампа и Путина

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что даты встречи президентов пока что нет, но позиция выработана

Во время брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что в настоящее время четкая дата возможной встречи Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным не определена. Тем не менее США продолжат свою политику в отношении России по некоторым взаимным интересам.

"Нет конкретных планов по встрече, согласованных на данный момент. Но диалог с Россией продолжается. Это касается Северной Кореи, Ирана и особенно, как президент подчеркнул сегодня – снижения напряжения, когда речь идет о гонке вооружений, что очевидно является важным для обоих лидеров", – сообщила Сандерс.

При этом она отметила, что Соединенные Штаты продолжат придерживаться текущей позиции в отношении РФ.

"Мы собираемся продолжать сохранять позицию, которая у нас была, и быть жесткими, когда это необходимо. В то же время мы хотим продолжать поддерживать диалог для того, чтобы мы могли работать над некоторыми темами, которые касаются обеих стран, и продолжим делать это, и в то же время продолжим быть жесткими в ряде дел, включая санкции в отношении России, восстановление нашей армии, и экспортировать энергетические ресурсы, что не хорошо для России", – отметила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, Трамп сегодня в телефонном разговоре поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ. После звонка глава Белого дома заявил, что встретится с Путиным в недалеком будущем.

В то же время американский сенатор Джон Маккейн жестко раскритиковал то, что президент США Дональд Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Напомним, за день до этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп пока не собирается связываться по телефону с Путиным.