Выборы в России: стало известно, какие страны уже поздравили Путина

Сегодня, 09:59

Лидеры Евросоюза и США не отправляли поздравительных телеграмм

Фото: AFP
Фото: AFP

С победой на выборах президента России, несмотря на отсутствие официального объявления ЦИК, Владимира Путина уже поздравили Китай, Сербия, Венесуэла, Куба, Боливия, а также главы Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Молдовы и Таджикистана.

В то же время поздравлений от лидеров США и Евросоюза в Кремль не поступало.

"Лидеры США и Европы до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах", – говорится в сообщении.

При этом стало известно, что до официального объявления результатов ЦИКом РФ действующий российский президент получил поздравительные послания от главы непризнанной миром Абхазии, а также от руководителей Китая, Сербии, Венесуэлы, Кубы и Боливии.

Первым свою телеграмму прислал президент Сербии: Александр Вучич пожелал Путину "и дальше решительно вести страну четко определенной дорогой прогресса, во благо всех граждан".

В свою очередь, китайский лидер Си Цзиньпин, который получил право на пожизненное правление, в поздравлении назвал беспрецедентно высоким уровень отношений между Москвой и Пекином.

А глава Венесуэлы Николас Мадуро поведал "о высоком политическом сознании россиян и глубокой их приверженности демократии".

Между тем, ведущие мировые лидеры хранят молчание президент США Дональд Трамп не только не прислал поздравления, но и ничего не написал о Путине на своем Twitter.

Никак не отреагировал на результаты Путина и президент Украины Петр Порошенко, который отметил незаконность проведения "выборов" в оккупированном россиянами Крыму.

По данным ЦИК РФ, кандидат в президенты России Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах, получив 49,6 миллиона голосов избирателей или 76,47% после обработки 92,22% протоколов.
Россия, Венесуэла, Китай, Сербия, Путин, Молдова, поздравления, выборы в России
Источник:

Эхо Москвы

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