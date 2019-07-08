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"Мы должны гордиться Украиной": Юнкер сделал заявление после саммита в Киеве

8 июля, 20:34

Президент Еврокомиссии оценил сотрудничество ЕС с Украиной и назвал фронта, на которых еще предстоит работать


Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер высоко оценил сотрудничество Украины с Евросоюзом, о чем заявил после завершившегося в Киеве саммита Украина-ЕС.

"Мы должны все гордиться Украиной и нашим партнерством. Соответственно, ЕС и другие финансовые учреждения выделили уже более 15 млрд евро, чтобы поддержать процесс реформ в Украине, и делают это с 2014 года", – сказал он на брифинге 8 июля.

Юнкер также указал, что сближению жителей стран ЕС и Украины очень помогла либерализация визового режима, благодаря которой с 1 июня 2017 года более 3 миллионов украинцев посетили страны Евросоюза.

Президент Еврокомиссии также подчеркнул, что ЕС хотел бы увеличить участие Украины в университетской программе ЕС Erasmus+, в которой участвовали уже более 7 тыс. украинских студентов.

Юнкер отметил, что благодаря вступлению в силу Соглашения о зоне свободной торговли значительно вырос товарооборот Украины и Евросоюза, и выразил надежду, на то, что при новом президенте в стране удастся побороть коррупцию.

Мы также писали, что на саммите Украина-ЕС 8 июля были подписаны договора о финансировании пяти проектов: поддержке реформ и евроинтеграции Украины, гражданского общества и культуры, проектов "U-LEAD"  и "Антикоррупционная инициатива", а также программы поддержки ЕС для востока Украины.

Саммит Украина – Европейский Союз является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег саммит, Украина - ЕС, юнкер, саммит Украина-ЕС

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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