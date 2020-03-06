Мы не перекроем воду для украинцев – Шмыгаль высказался о возможной санитарной катастрофе в Крым

В начале февраля основные водохранилища Крыма были заполнены на 37%

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что неподача водыв Крым приведет к гуманитарной катастрофе.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", – сказал Шмыгаль одного из украинских телканалов.

В начале февраля основные водохранилища Крыма были заполнены на 37%, чего должно было хватить до июня. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, где запасы были оценены в 90-100 дней, на случай дефицита разработана схема ограничения подачи воды.

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Ранее мы сообщали о том, что лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев озвучил позицию жителей Крыма о поставках воды на полуостров.

В свою очередь, ученый, научно-технический советник проекта "Чистый воздух для Украины" Максим Сорока объяснял, чем грозит запуск воды в Крым и предупредил, что это может нанести удар по экосистеме полуострова.

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