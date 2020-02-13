Чем грозит запуск воды в Крым: эколог рассказал о неприятных последствиях

/ Фото: Крым.Реалии

Скандальное заявление "слуги народа" Давида Арахамии о возможном запуске воды в Крым в Украине вызвало бурю негодования. Пока политики спорят о целесообразности торга с Россией, эколог-ученый, эксперт по управлению природоохранной деятельностью, научно-технический советник проекта "Чистый воздух для Украины" Максим Сорока объяснил проблему подачи воды на оккупированный полуостров с экологической точки зрения.

Об этом он рассказал "Апострофу".

По его словам, с экологической точки зрения, Крымский канал и переброс больших объемов воды – это искусственный элемент в экосистеме. Перенос больших объемов природных ресурсов с одной экосистемы в другую может иметь негативные последствия. Так, одна из категорий проблем – состояние водного баланса на территории, на которую пускают воду.

"Ведь экосистема была изначально предназначена для определенного водного баланса. Если там водный режим рек – 300-400 мм, а мы перебрасываем туда массу воды – это приводит к тому, что меняется экосистема. Ярким примером был конец 1960-х – начало 1970-х годов, когда мы начали интенсивно осуществлять орошение на юге Украины. Научные статьи утверждают, что мы по факту разрушили большие экосистемы степей, так как в степи не должно такого количества воды", – сказал Сорока.

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Эколог отметил, что еще одним неприятным моментом может стать инвазивный фактор – перебрасывается не только вода в Крым, но и микрофлора, бактерии, водоросли и так далее. И это несет риск интродукции (переселение флоры за пределы естественной для нее среды обитания в новую).

"Есть опасения, что без воды из материковой Украины начнется опустынивание полуострова. Однако нет научно-доказанных свидетельств, что отсутствие поступления воды вызовет этот негативный процесс. Могут быть проблемы с сельским хозяйством, с промышленностью – это другой вопрос, экономический и политический. Если анализировать водный баланс Крыма до аннексии, то там достаточно внутренних ресурсов для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде … Я предполагаю, что постепенно экосистема Крыма восстанавливается и переходит в то состояние, в котором его задумала матушка-природа", – говорит эксперт.

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Также у Сороки вызывают смех заявления из России о возможности подачи воды в Крым со своей территории. По его словам, технически это очень сложно.

"Во-вторых, это требует такой значительной затраты ресурсов и энергии, что проще поставить оборудование для опреснения воды. Также в России давно уже грозятся перекрыть истоки Днепра, если Украина откажется поставлять воду на полуостров. Это полнейший бред. Нельзя перекрыть Днепр, он уже представляет собой каскад водохранилищ, которые накапливают огромную массу воды из разных источников. То, что остается собственно рекой – это небольшой кусочек рядом с Киевом", – подчеркнул он.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

В январе этого года было замечено, что Северо-Крымский канал под Керчью обмелел. По словам крымчан, воды на полуострове не осталось и ее просто гоняют туда-обратно.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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