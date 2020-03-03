Прогноз удручающий: в Крыму на водохранилищах появились острова (фото и видео)

В оккупированном Крыму, которому прогнозировали серьезную нехватку воды, продолжается обмеление водохранилищ – активное использование ресурсов и недостаточные осадки привели к тому, что на водоемах появились острова.

Как сообщает Крым.Реалии, этот эффект заметили на Тайганском водохранилище в Белогорском районе полуострова.

"Обычно весной после зимних осадков уровень воды в Тайганском водохранилище был выше зимнего. Но в этом году зима была скудной на осадки, а потребление не прекращалось, воду сливали всю зиму", - рассказал местный активист Решад Меметов.

По его словам, сейчас "вся нагрузка ляжет на близлежащее Белогорское водохранилище, поэтому следует ожидать, что и оно скоро сильно обмелеет".

В свою очередь, владелец парка львов "Тайган" Олег Зубков признал, что ситуация плачевная, а прогнозы – удручающие.

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"Мы вовремя перешли в потреблении воды с Тайганского водохранилища на Белогорское. Но в этом году прогноз по воде и в Белогорском водохранилище удручающий. Поэтому в парке делаем запасы на сезон уже сейчас", – рассказал он.

Между тем, крымские синоптики подсчитали, что в основных водохранилищах Крыма к началу весны накопилось около 100 миллионов кубометров воды.

"Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока на 29 февраля составлял 99,94 миллиона кубических метров, что на 84,65 миллиона кубических метров меньше, чем к началу весны 2019 года", - говорится в сообщении.

При этом запасы воды оказались на 15 млн кубометров большими, чем месяцем ранее. Синоптики добавили, что в феврале осадки носили локальный характер и распределились по территории речных бассейнов неравномерно: от 11 до 124% от нормы.

Кроме того, в начале марта в Крыму установилась теплая сухая погода и на ближайшие дни прогнозируется до +22 градусов, без осадков.

В начале февраля основные водохранилища Крыма были заполнены на 37%, чего должно было хватить до июня. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, где запасы были оценены в 90-100 дней, на случай дефицита разработана схема ограничения подачи воды.

Ранее мы сообщали о том, что лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев озвучил позицию жителей Крыма о поставках воды на полуостров.

В свою очередь, ученый, научно-технический советник проекта "Чистый воздух для Украины" Максим Сорока объяснял, чем грозит запуск воды в Крым и предупредил, что это может нанести удар по экосистеме полуострова.

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