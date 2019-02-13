Усиление обороны НАТО – Столтенберг назвал главную причину

Россия мощно инвестирует в современные военные возможности в течение длительного времени

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Усиление обороны НАТО – Столтенберг назвал главную причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg 2019-02-13T19:52:00+02:00 Россия Россия мощно инвестирует в современные военные возможности в течение длительного времени

Действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе является следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе.

"Мы хотим избежать новой гонки вооружений ... А Россия мощно инвестирует в современные военные возможности в течение длительного времени, в частности в ядерные возможности. И она применила силу против своего соседа – Украины", – сказал Столтенберг.

"Все это привело к самому большому усилению коллективной обороны НАТО со времен холодной войны", - пояснил он.

Как отметил генсек, Альянс должен найти "баланс между тем, чтобы быть сильными и твердыми, и не обострять ситуацию без необходимости".

Он добавил, что НАТО не планирует размещать ядерные ракеты в Европе и не намерено отзеркаливать действия России по развертыванию соответствующих вооружений и применять подход "ракета за ракету" или "ущерб за ущерб".

Главный месседж блока сейчас – это призыв к России вернуться к выполнению Договора о РСМД в течение шестимесячного периода, подчеркнул генсек.

"Окно возможности остается открытым", - заверил он.

По словам Столтенберга, анализ возможного ответа НАТО на прекращение действия договора продолжается.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что считает важнейшей задачей не допустить ухудшения отношений с Россией.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия может попытаться открыть на севере Европы второй фронт агрессивных действий. Запад должен противодействовать российской агрессии, в частности в Украине.

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