Усиление обороны НАТО – Столтенберг назвал главную причину
Россия мощно инвестирует в современные военные возможности в течение длительного времени
Действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе является следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе.
"Мы хотим избежать новой гонки вооружений ... А Россия мощно инвестирует в современные военные возможности в течение длительного времени, в частности в ядерные возможности. И она применила силу против своего соседа – Украины", – сказал Столтенберг.
"Все это привело к самому большому усилению коллективной обороны НАТО со времен холодной войны", - пояснил он.
Как отметил генсек, Альянс должен найти "баланс между тем, чтобы быть сильными и твердыми, и не обострять ситуацию без необходимости".
Он добавил, что НАТО не планирует размещать ядерные ракеты в Европе и не намерено отзеркаливать действия России по развертыванию соответствующих вооружений и применять подход "ракета за ракету" или "ущерб за ущерб".
Главный месседж блока сейчас – это призыв к России вернуться к выполнению Договора о РСМД в течение шестимесячного периода, подчеркнул генсек.
"Окно возможности остается открытым", - заверил он.
По словам Столтенберга, анализ возможного ответа НАТО на прекращение действия договора продолжается.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что считает важнейшей задачей не допустить ухудшения отношений с Россией.
Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия может попытаться открыть на севере Европы второй фронт агрессивных действий. Запад должен противодействовать российской агрессии, в частности в Украине.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Усиление обороны НАТО – Столтенберг назвал главную причину". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три страны НАТО пытаются отговорить Турцию от покупки российских С-400
В переговорах с Анкарой по российским системам участвуют Вашингтон, Париж и Рим