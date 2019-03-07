В Меджлисе обратились к НАТО с просьбой взять под опеку пленных моряков
В крымскотатарской организации объяснили, что это даст, если у моряков появятся опекуны из Альянса
Усилить давление на Россию и взять под опеку украинских моряков, которых незаконно удерживает Москва. Эти вопросы подняла накануне украинская делегация Меджлиса в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Статус опекунов позволит представителям от НАТО посещать судебные заседания в Москве и общаться с украинскими узниками напрямую. Ответ Альянса ждут в ближайшее время.
"Необходима своевременная реакция, необходимо, чтобы страны‑члены (НАТО) и политики этих стран авторитетные брали шефство над семьями политзаключенных и над самими политзаключенными. И, конечно, чтобы было давление. Это дает очень хороший шанс к освобождению этих людей, потому что вода камень точит", – сказал член Меджлиса Ескендер Бариев.
Напомним, в феврале Московский городской суд оставил в силе продление ареста 20 украинским морякам, не удовлетворив апелляцию адвокатов. Еще по четверым морякам сорвалось рассмотрение апелляции.
Как рассказывал глава группы защиты украинских пленных моряков в России Николай Полозов, тюремщики пытаются сломить украинских моряков, оказывая на них психологическое давление в СИЗО "Лефортово". В частности, по его словам, несколько дней матроса катера "Никополь" Андрея Опрыско вызывали в следственный кабинет СИЗО, где ему в отсутствие адвоката задавали вопросы об условиях содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела, а также предложили дать показания на других военнопленных. Украинец категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Меджлисе обратились к НАТО с просьбой взять под опеку пленных моряков". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия должна немедленно освободить экипаж и суда – Волкер
Пленные украинцы уже 100 дней находятся под российским арестом
США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков
Вашингтон занял принципиальную позицию по освобождению украинцев, которых захватила РФ