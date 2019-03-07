В Меджлисе обратились к НАТО с просьбой взять под опеку пленных моряков

В крымскотатарской организации объяснили, что это даст, если у моряков появятся опекуны из Альянса

Фото: "Громадське".

В Меджлисе обратились к НАТО с просьбой взять под опеку пленных моряков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/101/464/5c8101464874a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/101/464/5c8101464874a.jpg 2019-03-07T13:34:00+02:00 Украина В крымскотатарской организации объяснили, что это даст, если у моряков появятся опекуны из Альянса

Усилить давление на Россию и взять под опеку украинских моряков, которых незаконно удерживает Москва. Эти вопросы подняла накануне украинская делегация Меджлиса в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Статус опекунов позволит представителям от НАТО посещать судебные заседания в Москве и общаться с украинскими узниками напрямую. Ответ Альянса ждут в ближайшее время.

"Необходима своевременная реакция, необходимо, чтобы страны‑члены (НАТО) и политики этих стран авторитетные брали шефство над семьями политзаключенных и над самими политзаключенными. И, конечно, чтобы было давление. Это дает очень хороший шанс к освобождению этих людей, потому что вода камень точит", – сказал член Меджлиса Ескендер Бариев.

Напомним, в феврале Московский городской суд оставил в силе продление ареста 20 украинским морякам, не удовлетворив апелляцию адвокатов. Еще по четверым морякам сорвалось рассмотрение апелляции.

Как рассказывал глава группы защиты украинских пленных моряков в России Николай Полозов, тюремщики пытаются сломить украинских моряков, оказывая на них психологическое давление в СИЗО "Лефортово". В частности, по его словам, несколько дней матроса катера "Никополь" Андрея Опрыско вызывали в следственный кабинет СИЗО, где ему в отсутствие адвоката задавали вопросы об условиях содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела, а также предложили дать показания на других военнопленных. Украинец категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца.

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