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На 39 округе в Днепропетровской области уверенно лидирует кандидат от "Слуги народа"

23 июля, 06:34

Разрыв между кандитатами составляет почти 40 %

Избирательный участок в Украине
Избирательный участок в Украине. Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 39 в Днепропетровской области, при подсчитанных 96,79 % протоколов, лидирует представитель "Слуги народа" с 53,24% (36 718 голосов). На втором месте в этом округе оказалась кандидатка от политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь"  Мария Пустова – за нее отдали голоса 14,17% избирателей (9 774 голосов).  

Напомним, что Северин Сергей Сергеевич родился 20 июня 1980 года в пгт Покровское Покровского района Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя – начальник управления экономики, бюджета и финансов, исполнительный аппарат Днепропетровского областного совета, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, Украина, округ, Днепропетровская область, выборы 2019

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