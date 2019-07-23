На 39 округе в Днепропетровской области уверенно лидирует кандидат от "Слуги народа"
Разрыв между кандитатами составляет почти 40 %
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.
В частности, на одномандатном избирательном округе № 39 в Днепропетровской области, при подсчитанных 96,79 % протоколов, лидирует представитель "Слуги народа" с 53,24% (36 718 голосов). На втором месте в этом округе оказалась кандидатка от политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Мария Пустова – за нее отдали голоса 14,17% избирателей (9 774 голосов).
Напомним, что Северин Сергей Сергеевич родился 20 июня 1980 года в пгт Покровское Покровского района Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя – начальник управления экономики, бюджета и финансов, исполнительный аппарат Днепропетровского областного совета, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На 39 округе в Днепропетровской области уверенно лидирует кандидат от "Слуги народа"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК публикует результаты выборов Верховной Рады
На внеочередных выборах украинского парламента ЦИК принимает данные из избирательных округов
На 38 округе в Днепропетровской области представитель "Слуги народа" победил с большим отрывом
Лидером голосования стал кандидат от партии Слуга народа
Компромисс Зеленского с Москвой будет опасным для Европы — немецкие СМИ
То, что Россия ведет войну в Украине, ставит "слуг народа" в ситуацию, в которой не оказывалась никакая другая протестная партия в Европе
В 50 округе на Донбассе госпитализировали председателя ОИК
Наблюдатели требовали, чтобы председатель ОИК зачитала вслух протокол и все цифры, которые в нем указаны