На 80 округе в Запорожской области лидером оказался мэр-самовыдвиженец
Разрыв между лидером и вторым местом составил около 4 %
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за подсчетами результатов волеизъявления украинцев.
Так, на одномандатном избирательном округе № 80 в Запорожской области после подсчета 100% электронных протоколов побеждает мэр Малитополя, самовыдвиженец Сергей Минько с 33,13% (24 163 голосов). На втором месте оказался самовыдвиженец Евгений Балицкий с 26,21% (21 520 голосов).
Напомним, что Минько Сергей Анатольевич: родился 20 сентября 1973 в городе Павлодар, Казахстан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Мелитопольский городской голова Запорожской области, беспартийный, проживает в городе Мелитополь Запорожской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.
Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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