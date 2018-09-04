На Донбасс завтра приедет глава МИД Норвегии
Украинский министр рассказал Ине Серейде о химической катастрофе в оккупированном Крыму, которую устроила Россия
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Норвегии Ине Серейде и обсудил с ней ситуацию на Донбассе. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции.
По его словам, обсуждались вопросы ситуации на востоке Украины и агрессии России в Азовском море. Украинский министр отметил, что завтра Серейде посетит Донбасс.
"Мы говорили сегодня об оккупированном Донбассе. Я рассказал Ине о последнем развитии событий. Завтра у нее будет шанс посмотреть своими глазами, так как ничто не заменяет эту эмоцию, когда ты смотришь на нанесенные российскими террористическими войсками разрушения на Донбассе, когда ты просто говоришь с теми, кто там живет и кто находится почти каждую ночь под обстрелами", – сказал Климкин.
Кроме того, глава МИД Украины рассказал о химической катастрофе в оккупированном Крыму, которую устроила Россия.
Напомним, в мае на Донбасс впервые приехал иностранный президент. Эстонский лидер Керсти Кальюлайд решила своими глазами увидеть, что происходит на востоке Украины. Она дала четкую характеристику тому, что там происходит: "…важно называть вещи своими именами – война есть война и оккупация есть оккупация".
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