На Донбасс завтра приедет глава МИД Норвегии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Норвегии Ине Серейде и обсудил с ней ситуацию на Донбассе. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции.

По его словам, обсуждались вопросы ситуации на востоке Украины и агрессии России в Азовском море. Украинский министр отметил, что завтра Серейде посетит Донбасс.

"Мы говорили сегодня об оккупированном Донбассе. Я рассказал Ине о последнем развитии событий. Завтра у нее будет шанс посмотреть своими глазами, так как ничто не заменяет эту эмоцию, когда ты смотришь на нанесенные российскими террористическими войсками разрушения на Донбассе, когда ты просто говоришь с теми, кто там живет и кто находится почти каждую ночь под обстрелами", – сказал Климкин.

Кроме того, глава МИД Украины рассказал о химической катастрофе в оккупированном Крыму, которую устроила Россия.

Напомним, в мае на Донбасс впервые приехал иностранный президент. Эстонский лидер Керсти Кальюлайд решила своими глазами увидеть, что происходит на востоке Украины. Она дала четкую характеристику тому, что там происходит: "…важно называть вещи своими именами – война есть война и оккупация есть оккупация".