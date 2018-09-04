Агрессия России в Азовском море: Климкин предложил решение проблемы

Министр иностранных дел Павел Климкин предлагает решить вопрос с блокадой Россией Азовского моря так, чтоб политически и юридически Азовское море было признано международным пространством. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, Киев давно был готов к тому, что Россия рано или поздно начнет агрессию на Азовском направлении с попыткой блокировать порты. Министр предложил вариант, как решить проблему в Азове.

"Мы предполагали это развитие. И предусматривали его не вчера и не позавчера. Мы прекрасно понимали, что Россия начнет контролируемую эскалацию и начнет поднимать ставки. Мы пытаемся сейчас сконцентрировать наших партнеров на то, чтобы политически и юридически Азовское море было признано обычным территориальным морем в противовес тем манипуляциям, спекуляции, о которых говорится", – заявил Климкин.

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Кроме того он считает ошибкой, что в свое время Украина не настояла на проведении морской границы с Россией в этом море. Глава МИДа отметил, что сейчас Украина намерена решить вопрос по иску против РФ по морскому праву, а уже потом Киев будет работать "по логике обычного, нормального территориального моря, когда и Азовское море, и Керченский пролив, они собой представляют международное пространство".

"Поскольку мы его должны выиграть, там будет все очень четко о том, что делает Россия – юридическое определение, а главное, ущерб России затем нам предстоит возместить", – подчеркнул министр.

Климкин добавил, что пока Украина должна развивать свое военное присутствие в Азовском море и на побережье, так как это тоже важный компонент в борьбе с российской агрессией в данном регионе.

Как рассказывал недавно экс-командующий МВС Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук, Путин реализовывает старый план по Украине, но уже через Азовское направление. По его словам, устроив экономическую блокаду Мариуполя, Кремль рассчитывает на падение экономики региона с последующими народными волнениями – якобы люди потеряют работу и выйдут на улицы.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему Украина проспала "ползучую" аннексию Азова Россией. Эксперты говорят, что действия Москвы в Азовском море нужно немедленно нейтрализовать, сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив.