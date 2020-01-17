На место Гончарука есть минимум два кандидата – эксперт

Назначение нового Кабмина – это всегда определенная политическая дестабилизация, говорит Владимир Фесенко

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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На место премьер-министра Алексея Гончарука, который подал заявление об отставке, есть кандидатуры, однако дестабилизация, как правило, сопровождающая отставку правительства и формирование нового, не нужна сейчас президенту Владимиру Зеленскому.

Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Считают, что Гончарук незаменимый, но кандидаты есть. В "либеральном пуле" есть как минимум два кандидата, о которых известно. Конечно, мы не знаем, захотят они сами или не захотят. И кого вообще захочет назначить Зеленский. Но называются фамилии Юрия Витренко (директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины". – Ред.) и Натальи Ковалив (заместитель главы Офиса президента Украины, председатель Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины. – Ред.)", – сказал политолог.

При этом Владимир Фесенко отметил, что "президенту сейчас не нужна эта отставка".

"Назначение нового Кабмина – это всегда определенная политическая дестабилизация, разбалансировка, всплеск нестабильности, обострение борьбы и в окружении президента, и в парламенте. Зеленскому это сейчас совсем не нужно. Ему не до того сейчас, чтобы заниматься всеми этими разборками. Плюс, мы помним, что земельная реформа еще не проголосована, целый ряд других реформ, которые нужно реализовать. Есть отношения с Международным валютным фондом, который увольнение Гончарука, конечно, воспримет негативно. Поэтому заявление создало дополнительную головную боль президенту", – сказал Владимир Фесенко.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперт назвал две версии, почему Гончарук публично подал в отставку .

Напомним, Алексей Гончарук выступил в Раде и заявил, что на правительство ведется большое число информационных атак.

Сайт "Сегодня" следит за развитием темы, больше читайте в спецтеме: "Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов" .

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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