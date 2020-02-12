На переговорах в Минске согласовали новый пункт разведения: где он будет

Украина договорилась с боевиками отвести вооружения в районе Гнутово

/ Фото: Сегодня

Участники Трехсторонней контактной группы на мирных переговорах в Минске "практически согласовали" новый участок разведения сил и вооружений.

Как сообщила после переговоров пресс-секретарь главы украинской стороны Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook, выбор остановился на Гнутово.

"Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других", – отметила Олифер.

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По ее словам, украинская сторона также акцентировала внимание на необходимости прекратить нарушение "режима тишины" со стороны боевиков ОРДЛО.

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В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау не смогла это подтвердить.

"Сегодня мы еще не решили окончательно эти вопросы ... Но переговоры продолжаются, и мне кажется, атмосфера была достаточно конструктивная", – сказала она по итогам заседания.

В то же время Грау отметила, что помимо предложений по определению дополнительных участков разведения, на заседании ТКГ обсуждался обмен удерживаемыми лицами, обеспечение поиска пропавших без вести и открытие новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

Напомним, что на минувшем саммите "Нормандской четверки" в Париже Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон договорились продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года.

Однако, по словам президента Украины, полное разведение сил на Донбассе может занять от шести до восьми лет.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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