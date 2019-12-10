Разведение войск на Донбассе может занять до восьми лет – Зеленский

По мнению украинского президента, эту проблему нужно решить раньше

/ Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на Донбассе может занять от шести до восьми лет. Об этом он сказал на брифинге после саммита "Нормандской четверки".

"За шесть месяцев мы развели (войска. – Ред.) в трех точках. Поэтому я сказал, что, если вы посчитаете 409 километров линии соприкосновения, то мы (такими темпами. – Ред.) будем разводить 20 лет. Меня уже не будет. Поэтому мне кажется, что нам нужно решить проблему конфликта раньше. Если быстрее и большими участками, то мы можем развести за 6-8 лет", – сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что сначала разведение пойдет в "простых точках", исходя из интересов мирных жителей.

"То есть не Счастье или Дебальцево, где мы не можем стратегически, политически… Поэтому мы говорили о трех гуманитарных точках: какой-то переход, какой-то мост, чтобы просто помочь людям", — добавил он.

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Напомним, по итогам встречи в "нормандском формате" стало известно, что Зеленский, Путин, Меркель и Макрон договорились:

Не договорились:

Перевод итогового коммюнике также опубликовал сайт президента Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что сейчас будет идти работа по подготовке к проведению местных выборов на Донбассе, чтобы через четыре месяца снова собраться в "нормандском формате".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами после саммита, заявил, что условным счетом после встречи лидеров "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия. – Ред) в Париже стала "ничья". "Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья", – отметил украинский лидер по итогам переговоров.

Детали в материале: Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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