На Рижской конференции по безопасности назван новый тип гибридной войны России

Арсений Яценюк уверен, что Россия начала новую гибридную войну в Европе, поддерживая популистов

Фото - Valdis Kaulins

Российские власти и российская информационная машина поддерживают популистские движения в ЕС. Причина очень проста: РФ хочет разделить Евросоюз и подорвать трансатлантическое единство. Об этом заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк, выступая на Рижской конференции по безопасности.

"Россия подкупает политиков, партии, СМИ, неправительственные организации. Это новый тип гибридной политической войны против свободного мира", – подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк .

Он отметил, что проблема популизма уже перестала быть вопросом внутренней политики государств: "Посмотрите, что происходит во всем мире. Популисты поддерживаются диктаторами, как Путин и Россия".

Арсений Яценюк подчеркнул, что не поддерживает формулировку "конфликт элит и народа": "Это борьба между популизмом и антипопулизм".

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"Все зависит от принятых решений. Умные решения – на стороне антипопулизма. А неразумные решения имеют цель как можно скорее получить электорат. В долгосрочной перспективе – они недейственны, но в краткосрочной – получают поддержку большинства", – подчеркнул он.

Распространение популизма в мире Арсений Яценюк назвал "очень опасным": "Популисты пытаются" продать "избирателям быстрые и легкие решения".

Он сравнил эту ситуацию с лечением пациента. Хирург определяет проблему и назначает операцию, чтобы человек выздоровел. А другой врач предлагает принять магическую таблетку с опиатами: "Антипопулисты действуют как хирурги. Ведь мы хотим спасти человека, нацию, страну. И мы платим за это цену. Популисты не переживают за будущее".

"Для нас сегодня на кону не политическое будущее. Главное – не уничтожить наши страны, государства и нации", – сказал лидер "Народного фронта".

Важным фактором в противодействии популизму Арсений Яценюк назвал образование: "Если люди невежественные, ими очень легко манипулировать".

"Придет время, когда люди осознают, что популизм не выход. И люди должны быть готовы бороться за наши ценности и придерживаться своих принципов. Надо верить в то, что делаете. И это единственный путь, как достичь результата", – сказал Арсений Яценюк.

Напомним, ранее Арсений Яценюк принимал участие в Ваошавском фороме по безопасности, на котором предлагал Европе варианты, как совместно решать проблемы, бороться с агрессором.

Выступая на Варшавском форуме, Арсений Яценюк призвал президента Украины Владимира Зеленского "не попадать в российскую ловушку со всеми этими различными формулами и российской интерпретацией Минских договоренностей".

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