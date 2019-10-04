Яценюк в Варшаве: "Чем сильнее свободный мир, тем слабее диктаторы, сидящие в Кремле"

Украина должна каждый день шаг за шагом двигаться к успеху, говорит политик

В современном мире единственное решение для преодоления вызовов – это мощное единство внутри Евросоюза и трансатлантическое. Украина должна обладать мужеством решать проблемы, бороться с агрессором. Ведь и ее случае, и в глобальном смысле агрессор – это Российская Федерация и режим Путина.

Об этом заявил лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк на Варшавском форуме по безопасности.

Он подчеркнул, что мир сейчас предстал перед многочисленный вызовами: начиная c Brexit, противоречия между ЕС и США, и заканчивая торговыми войнами, последствия которых Украина тоже ощущает.

"Для нас всех важно держаться на стороне добра, действовать смело и мудро", – сказал он.

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Для ЕС и новых Европарламента и Еврокомиссии важно быть "очень амбициозными", подчеркнул лидер "Народного фронта": "Амбициозными в вопросе расширения ЕС, предоставления Украине перспективы членства в Европейском Союзе. Это выигрыш для обеих сторон".

Обоюдной победой Яценюк назвал и то, если бы НАТО сделало шаги, чтобы Украина стала членом Альянса.

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"Мы должны каждый день шаг за шагом двигаться к успеху Украины и успеху свободного мира. Чем сильнее свободный мир, тем слабее диктаторы, сидящие в Кремле", – подчеркнул Яценюк.

Яценюк заметил, что новое правительство Украины должно представить "сильную экономический повестку дня". Он обратился к представителям нового правительства: "Если вы хотите достичь экономического успеха – это прямо противоположное популизму. Не волнуйтесь за свои рейтинги. Это очень временная вещь, они растут и затем неизбежно падают. Вам нужно заниматься будущим – тем, что вы оставите, когда уйдете из офиса".

Напомним, выступая на Варшавском форуме, Арсений Яценюк призвал президента Украины Владимира Зеленского "не попадать в российскую ловушку со всеми этими различными формулами и российской интерпретацией Минских договоренностей".

Варшавский форум по безопасности – международная конференция, основанная в 2014 году, являющаяся местом дискуссии для президентов, премьер-министров, чиновников и высокопоставленных НАТО и ЕС. Ежегодно форум собирает более 1300 участников и более ста спикеров мирового уровня.

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