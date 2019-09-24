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На телеканале "Украина" выйдет расследование "По следам "Свободы слова"

24 сентября, 20:51

В нем будет рассказано, почему в 2015 году Савика Шустера выключили за две минуты до эфира на канале Игоря Коломойского

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На канале "Украина" в сенсационном специальном репортаже-расследовании "По следам "Свободы слова" будет рассказана, в частности, история о том, почему Савика Шустера выключили за две минуты до эфира, когда его программа выходила на телеканале, принадлежащем Игорю Коломойскому.

Кто кому, согласно контракту, остался должен денег? Детальный анализ истории – смотрите уже в этот четверг, в 23:20.

Напомним, что телеведущий Савик Шустер сдержал слово и подал в суд на бизнесмена Игоря Коломойского иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В разгар программы "Свобода Слова с Савиком Шустером", где участники программы обсуждали обвинения в хищениях в ПриватБанке перед национализацией, бывший его владелец вместо ответов на острые вопросы посыпал обвинениями в сторону журналиста и его команды.

Бывший его владелец вместо ответов на острые вопросы посыпал обвинениями в сторону журналиста и его команды.

"Он обвинил меня в том, что я брал деньги за участие в эфире. Это, я не хочу сейчас перед судом говорить очень резко, но это абсолютная неправда, и мы в суде это докажем", – заявил Савик Шустер.

Темой ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" была "ПриватБанк – тест для новой власти".

Также напомним, что бывший мэр Чернигова Александр Соколов и мэр Тернополя Сергей Надал опровергли заявление Игоря Коломойского о том, что якобы платили по 50 тыс. долларов за участие в ток-шоу Савика Шустера на телеканале бизнесмена, отмененном в сентября 2015 года за две минуты до эфира.

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Источник: Сегодня

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