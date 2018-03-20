На выборах в Крыму Путина проигнорировали даже россияне – Джемилев

Выборы РФ в Крыму прошли при низкой явке крымских татар, но что еще больше удивило – даже россияне не особо рвались выбирать российского президента.

Об этом рассказал в комментарии LIGA.net уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.

Он отметил, что представители Меджлиса побывали почти на всех избирательных участках и заявляли о низкой явке.

"И согласно их сведениям, участие в этих "выборах" крымских татар, преимущественно "бюджетников", не превышает 10% от общего их числа. Такой процент, собственно, и прогнозировался нами, но приятным сюрпризом для Меджлиса было то, что, как оказалось, к бойкоту крымских татар на этот раз присоединился и большой процент русских, в том числе и тех, кто в 2014 году бурно радовался "присоединению" к России", – сказал Джемилев.

В то же время он рассказал о беззаконии оккупационных "властей".

"России, конечно же, было очень важно, чтобы крымские татары тоже стали соучастниками этих преступных "выборов" и в попытках добиться этого пускались на всевозможные незаконные и даже преступные методы. Но наиболее массово применялся метод запугивания "бюджетников" увольнением с работы, если не придут на избирательные участки и не распишутся в получении бюллетеня для голосования. Фейсбуки многих крымских татар также переполнены сообщениями о подобных беззакониях. Кстати, жить в Крыму и делать подобные записи на своих страницах – это тоже акт большого мужества, поскольку все эти записи скрупулезно отслеживаются соответствующими отделами ФСБ", – подчеркнул политик.

Напомним, в России прошли президентские выборы, на которых, как и ожидалось, победил действующий президент Владимир Путин, хоть официальных результатов пока не оглашали. По предварительным подсчетам, он набрал немного больше 70% голосов.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко назвал результаты выборов РФ в Крыму ничтожными. По его словам, легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. "Очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал".

Также сайт "Сегодня" писал о том, как в мире отреагировали на "выборы Путина" в Крыму. Европейцы объяснили, почему они считают российские выборы на полуострове незаконными.