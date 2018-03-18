Чубаров заявил о низкой явке на "выборах" в Крыму

Низкая явка на выборы президента РФ в Крыму зафиксирована не только среди крымских татар

На выборах президента РФ в оккупированном Крыму, которые в Украине признаны нелегитимными, наблюдается низкая явка, осуществляется давление на крымских татар. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире канала "112 Украина".

"Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут", – отметил он.

По словам председателя Меджлиса, низкая явка зафиксирована не только среди крымских татар, но и среди других жителей Крыма.

Чубаров также отметил факты давления на крымских татар.

"Звонят всем руководителям бюджетных предприятий, учреждений, больниц, школ, ибо руководителей обязали отвечать за своих работников, несмотря на то, где они проживают и на каких участках будут голосовать", – рассказал председатель Меджлиса.

Напомним, незаконное проведение голосования на полуострове ставит под сомнение легитимность всех выборов.

Как сообщалось, некоторые страны уже заявили о том, что не признают итоги выборов на оккупированном полуострове. В частности, Норвегия заявила, что будет поддерживать политику ЕС касательно аннексии Крыма.

МИД Франции заявил, что государство остается твердо приверженным восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.