На выборы в Украине зарегистрированы более 150 наблюдателей от ПАСЕ и ОБСЕ

Центризбирком допустил очередную партию иностранцев, желающих понаблюдать за президентскими выборами

Фото: БДИПЧ/ОБСЕ.

На выборы в Украине зарегистрированы более 150 наблюдателей от ПАСЕ и ОБСЕ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/10c/bfb/5c910cbfb0079.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/10c/bfb/5c910cbfb0079.jpg 2019-03-19T17:40:25+02:00 Политика Центризбирком допустил очередную партию иностранцев, желающих понаблюдать за президентскими выборами

На будущих президентских выборах будет беспрецедентное количество наблюдателей. Центральная избирательная комиссия сегодня допустила к наблюдению за выборами еще 160 международных представителей. Всего их уже больше тысячи.

Так, на сегодняшнем заседании Центризбирком зарегистрировал 118 наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), 36 человек – от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и еще шесть от Общественного союза "Международное сообщество по правам человека"

По состоянию на 19 марта, на украинских выборах зарегистрированы 1127 международных наблюдателей:

от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) – 244;

от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ) – 119;

от Общественного союза "Международное сообщество по правам человека" – 61;

от Международной неправительственной организации CANADEM – 164;

от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) – 9;

от Национального демократического института международных отношений – 7;

от Всемирного конгресса украинцев – 154;

от Украинского конгрессового комитета Америки – 74;

от Благотворительного фонда "Международная комиссия по правам человека" – 29;

от Международного республиканского института (МРИ) – 17;

от Парламентской ассамблеи НАТО – 23;

от Парламентской ассамблеи Совета Европы – 36

от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – 118;

13 – от Словакии, 14 – от Франции, 13 – от Германии, 1 – от Молдовы, 5 – от Литвы, 4 – от Иордании, 2 – от Португалии, 5 – от Японии, 11 – от Польши и 4 – от Испании.

Как мы писали, в Киеве напали на представительницу миссии ОБСЕ. Как рассказывал представитель БДИПЧ Томас Раймер, ее пытались ограбить прямо возле ее апартаментов, когда она находилась на улице. Она даже немного пострадала.

Напомним, недавно на выборы в Украину ОБСЕ включила в списки 24 наблюдателей от России. Международная организация подала соответствующий список в Центризбирком Украины. Хотя ранее Рада приняла закон, запрещающий допуск в Украину наблюдателей от РФ.

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